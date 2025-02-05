竹市成人流感疫苗沒了 幼兒流感疫苗僅剩50劑

全民關注流感疫苗，新竹市政府今天於三區衛生所開設「公費流感疫苗專診」，民眾接種情形踴躍，東區衛生所一早就大排長龍，被路過民眾拍下上傳臉書社團「新竹人新竹市」；市府說，目前成人流感疫苗已經全部接種完畢，幼兒流感疫苗剩50劑，將繼續開放給有需求的幼兒接種。

市府表示，原定於2月5日至7日開放調撥的流感疫苗供市民接種，成人流感疫苗於今天上午已全數接種完畢，剩餘幼兒流感疫苗50劑，將於明（6）日上午9點起繼續於竹市三區衛生所提供接種服務。疫苗數量有限，施打完畢後即停止流感專診服務」，為避免撲空，民眾可提前電話聯絡衛生所確認是否還有疫苗，以確保能順利接種並減少排隊等候時間。

衛生局表示，受到寒冷天氣影響，流感疫情再次升溫，目前社區流感病毒主要以A型H1N1為主流，為應對疫情，衛生局已經整備克流感抗病毒藥劑，提供各醫療院所開立民眾使用。同時也再次呼籲，民眾外出時請特別留意呼吸道衛生與咳嗽禮節，盡量避免進入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，遵守「勤洗手、正確佩戴口罩」等防護措施，以有效減少感染風險，保護自己與他人。

衛生局指出，流感具有高度傳染性，尤其對免疫力較低的族群而言，更容易引發重症病例。因此呼籲市民，若出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等流感症狀，或發現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，落實「生病不外出、疾病速就醫」的健康觀念，守護自身健康。

衛生局補充，民眾若有接種疫苗需求，可透過疾管署「流感防治一網通」查詢附近的合約院所，或直接聯繫醫療院所查詢自費疫苗接種服務，為確保能順利接種並節省排隊等候時間，建議先電話聯絡院所詢問預約情況。