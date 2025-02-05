聽新聞
0:00 / 0:00
有拜有保庇！幸運女「1關鍵動作」抱回100萬 嗨喊：不敢相信
買了刮刮樂以為沒中要丟掉，殊不知結果中了100萬大獎！新北市一位年輕女子，刮中大獎當天當天前往三重三合夜市旁的福安宮參拜土地公祈求新的一年平安順利，平時沒有買刮刮樂的她忽然浮現念頭：「剛拜完土地公，要不就近來試看看手氣。」
女子走進彩券行，隨意挑了幾種刮刮樂玩玩看沒中，抬頭猛然發現店家把刮刮樂票號用斗大的號碼牌標示「6」的「1,200萬大吉利」，直接聯想到這不正是代表66大順的意思，6也是自己的幸運號碼，決定就挑這一張，刮開後以為沒中獎，心想著今天不是自己的好日子，就放在櫃台請店員幫忙丟掉。
沒想到還沒走出店門，店員請她別急著走，用投注機幫對一下，沒想到出現不一樣的中獎音樂聲，檢查後告訴她應該是刮中100萬元了，妙齡女子說簡直不敢相信自己的眼睛，開心表示：「這次的好運一定是土地公庇佑，感謝神明賜福，才可以遇到彩券行店員及時幫她確認，才沒讓財神擦肩而過，幸運撿回100萬！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言