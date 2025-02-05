有拜有保庇！幸運女「1關鍵動作」抱回100萬 嗨喊：不敢相信

買了刮刮樂以為沒中要丟掉，殊不知結果中了100萬大獎！新北市一位年輕女子，刮中大獎當天當天前往三重三合夜市旁的福安宮參拜土地公祈求新的一年平安順利，平時沒有買刮刮樂的她忽然浮現念頭：「剛拜完土地公，要不就近來試看看手氣。」

女子走進彩券行，隨意挑了幾種刮刮樂玩玩看沒中，抬頭猛然發現店家把刮刮樂票號用斗大的號碼牌標示「6」的「1,200萬大吉利」，直接聯想到這不正是代表66大順的意思，6也是自己的幸運號碼，決定就挑這一張，刮開後以為沒中獎，心想著今天不是自己的好日子，就放在櫃台請店員幫忙丟掉。