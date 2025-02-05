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財神何時上工？威力彩頭獎連摃28期 下一期頭獎上看9.5億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣彩券5日表示，今年最受消費者歡迎的「大樂透」加碼活動自1月24日起跑，截至2月4日止，已開出6注「大樂透」頭獎、285組春節大紅包、及429組春節小紅包，堪稱公益彩券史上最強加碼活動。圖／AI生成
台灣彩券5日表示，今年最受消費者歡迎的「大樂透」加碼活動自1月24日起跑，截至2月4日止，已開出6注「大樂透」頭獎、285組春節大紅包、及429組春節小紅包，堪稱公益彩券史上最強加碼活動。圖／AI生成

台灣彩券5日表示，今年最受消費者歡迎的「大樂透」加碼活動自1月24日起跑，截至2月4日止，已開出6注「大樂透」頭獎、285組春節紅包、及429組春節小紅包，堪稱公益彩券史上最強加碼活動。特別的是在大年初二晚間「大樂透」頭獎新台幣1.87億元，開出2注，各得9,345萬4,969元。

其中位在台中市東勢區的「全福順彩券行」由42人集資中獎，採取9連碰相當於一次投注84注，開獎結果84注皆中獎，共計有1注頭獎、18注參獎、45注伍獎、20注普獎，總計單張總中獎金額為9,416萬3,637元。

台彩表示，農曆春節為期9天假期裡，「大樂透」開出5期共6注頭獎，大年初二「大樂透」頭獎1.87億元，開出2注，分別開在台中市東勢區及高雄市三民區。台中市東勢區「全福順彩券行」幸運開出的頭獎是由42人集資中獎，代理人黃小姐表示，包牌可以提高中獎機會、中了獎獎金也會變多，很多人想多包幾個號碼又覺得金額太高。

去年中秋加碼和店裡客人閒聊，想說何不揪大家一起集資，團結力量大，有些親友、熟客覺得熱鬧有趣就加入，確實也有中獎。這次春節加碼活動，「大樂透」增加「大紅包」和「小紅包」的三重中獎機會，揪團集資購買「大樂透」比去年中秋檔期多了約3成客人加入，這回幸運中獎的集資團總共有42位消費者，採用9連碰（也就是從49個號碼中任選9個號碼來投注，相當於84注，投注金額4,200元）、連續購買10期，共42,000元，每個人1,000元，結果財神上門真的中了大獎。

台彩表示，「大樂透」春節加碼至2月12日元宵節止，另外「威力彩」頭獎已連摃28期，2月6日頭獎上看9.5億元，為第五屆以來最高頭獎金額，想要增加中獎機會不妨揪團集資，集資要事先填妥集資單，若幸運中大獎，可避免事後爭議，未來分配高額獎金時也可避免多繳一筆贈與稅。

台彩 大樂透 彩券行 春節 紅包

延伸閱讀

彩券行主揪集資團 熟客42人一起中頭獎 小獎也沒放過

大樂透連2摃 明天頭獎預估上看1.3億元

大樂透第114018期開獎

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