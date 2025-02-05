元宵甜甜過量恐增糖尿病風險 國健署傳授控糖5要訣

年節期間民眾大魚大肉，元宵將至民眾有吃湯圓習俗，卻經常忘記血糖管理，糖尿病是國人十大死因之一，2019至2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國人盛行率為12.8%，每8人就有1人罹患糖尿病，衛福部國健署呼籲，民眾應把握5大控糖要訣「定期健檢、妥善監控、健康管理、均衡飲食及規律運動」，做好風險控管降低糖尿病及相關合併症可能。

糖尿病初期症狀不明顯，患者常是多吃、多喝、多尿及體重減輕時才發現，國健署長吳昭軍呼籲，透過定期檢查追蹤，改善生活習慣可有效防範，若確診糖尿病，民眾也不必驚慌，可至糖尿病健康促進機構認證的醫療院所及早就醫，由跨專業醫療團隊擬定照護計畫，可望降低個案慢性病及失能風險。

國健署提供的控糖5要訣如下：