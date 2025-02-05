董事會拍板！台鐵票價平均漲幅26.8％ 北高最高975元

台鐵董事會今討論票價調漲案，董事長杜微日前表態，台鐵票價已凍漲30年，雖要調漲但也要保留住客人，因此將以合理報酬率「低於3%」方案提報，昨傳低於3%方案的票價平均漲幅將從35.62%下修至26.8%，經董事會討論後，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元。

台鐵去年9月台鐵曾提報報酬率3%、4%、5%等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52%，但遭董事會打回票，要求補足資料。

杜微昨表示，原先計畫以最低的3%的方案送至董事會，但考量中、長途需要競爭力，因此將提合理報酬率低於3％的方案。

台鐵董事會今下午2時開始討論票價調漲、資產開發等議題，歷經2小時討論後，針對票價調漲一案，確定票價平均漲幅為26.8%，台北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元。

中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元，千元有找。

台鐵預估，票價調漲後，收入年增約47.15億；根據程序，台鐵董事會確定後，送交通部審議，通過後送行政院，政院審議並核定後，運價將公告2個月後再頒布上路日期。