快訊

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

目睹他人刮中100萬…帥哥跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

聽新聞
0:00 / 0:00

董事會拍板！台鐵票價平均漲幅26.8％ 北高最高975元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事會經討論後，最後決議確定票價漲幅下修為26.8％，台鐵北高最高975元。聯合報系資料照
台鐵董事會經討論後，最後決議確定票價漲幅下修為26.8％，台鐵北高最高975元。聯合報系資料照

台鐵董事會今討論票價調漲案，董事長杜微日前表態，台鐵票價已凍漲30年，雖要調漲但也要保留住客人，因此將以合理報酬率「低於3%」方案提報，昨傳低於3%方案的票價平均漲幅將從35.62%下修至26.8%，經董事會討論後，最後決議確定票價漲幅下修為26.8%，台鐵北高最高975元。

台鐵去年9月台鐵曾提報報酬率3%、4%、5%等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52%，但遭董事會打回票，要求補足資料。

杜微昨表示，原先計畫以最低的3%的方案送至董事會，但考量中、長途需要競爭力，因此將提合理報酬率低於3％的方案。

台鐵董事會今下午2時開始討論票價調漲、資產開發等議題，歷經2小時討論後，針對票價調漲一案，確定票價平均漲幅為26.8%，台北至板橋區間車從15元漲至22元，自強號漲至34元。

中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元，千元有找。

台鐵預估，票價調漲後，收入年增約47.15億；根據程序，台鐵董事會確定後，送交通部審議，通過後送行政院，政院審議並核定後，運價將公告2個月後再頒布上路日期。

台鐵 票價

延伸閱讀

「10公尺呆萌巨獸」現身台灣燈會！五星級賞燈方案 推45家桃園旅宿優惠

選罷法覆議挨轟掩護罷免 政院：三讀法案35天送件才拖延

佛光大學繁星生大一免學費 大二至大四加碼一年3.5萬

大陸雲平台 DeepSeek火爆上架 推出超低價方案及限時免費服務

相關新聞

董事會拍板！台鐵票價平均漲幅26.8％ 北高最高975元

台鐵董事會今討論票價調漲案，董事長杜微日前表態，台鐵票價已凍漲30年，雖要調漲但也要保留住客人，因此將以合理報酬率「低於...

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張...

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世...

大S染流感猝逝 具俊曄深情吻別會感染？醫師解答

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳...

告別黑咖啡！營養師提醒小心越喝越累 5種提神食物超商可搞定

年假結束上班總是打瞌睡？營養師提醒別再「拿咖啡續命」，小心咖啡因過量越喝越累！

有拜有保庇！幸運女「1關鍵動作」抱回100萬 嗨喊：不敢相信

買了刮刮樂以為沒中要丟掉，殊不知結果中了100萬大獎！新北市一位年輕女子，刮中大獎當天當天前往三重三合夜市旁的福安宮參拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。