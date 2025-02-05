合歡山降雪路結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉
低溫搭配水氣，合歡山今天降雪、冰霰，由於夜間低溫，有局部路面結冰及固態降水機率，台14甲線翠峰至大禹嶺今晚至明晨預警封閉，不排除擴大管制時段、路段，請民眾注意。
交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受寒流影響，台14甲線2000公尺以上高山路段，夜間環境溫度維持在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。
中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。
中區分局表示，高山天氣嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，省道台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅限公所造冊農產運輸大貨車通往谷關方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言