快訊

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

合歡山降雪路結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

中央社／ 南投縣5日電

低溫搭配水氣，合歡山今天降雪、冰霰，由於夜間低溫，有局部路面結冰及固態降水機率，台14甲線翠峰至大禹嶺今晚至明晨預警封閉，不排除擴大管制時段、路段，請民眾注意。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受寒流影響，台14甲線2000公尺以上高山路段，夜間環境溫度維持在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

中區分局表示，高山天氣嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，省道台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅限公所造冊農產運輸大貨車通往谷關方向。

低溫 寒流

延伸閱讀

影／寒流急凍…合歡山又下雪霰 積雪厚度2公分、夢幻如灑糖霜

事情鬧大了！合歡山持步槍徘徊男投案 攝影師身分曝光

影／合歡山武嶺半夜驚見男子持長槍徘徊 警方追查中

影／合歡山連夜下雪積雪超過3公分 美如童話世界

相關新聞

董事會拍板！台鐵票價平均漲幅26.8％ 北高最高975元

台鐵董事會今討論票價調漲案，董事長杜微日前表態，台鐵票價已凍漲30年，雖要調漲但也要保留住客人，因此將以合理報酬率「低於...

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張...

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世...

大S染流感猝逝 具俊曄深情吻別會感染？醫師解答

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳...

告別黑咖啡！營養師提醒小心越喝越累 5種提神食物超商可搞定

年假結束上班總是打瞌睡？營養師提醒別再「拿咖啡續命」，小心咖啡因過量越喝越累！

有拜有保庇！幸運女「1關鍵動作」抱回100萬 嗨喊：不敢相信

買了刮刮樂以為沒中要丟掉，殊不知結果中了100萬大獎！新北市一位年輕女子，刮中大獎當天當天前往三重三合夜市旁的福安宮參拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。