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防雞蛋產量3月衝高 業界擬銷毀100萬顆種蛋

中央社／ 台北5日電
農業部官網顯示，最新一次國產雞蛋日產量為12.75萬箱（每箱200顆），持續處在供過於求的狀態。聯合報系資料照
農業部官網顯示，最新一次國產雞蛋日產量為12.75萬箱（每箱200顆），持續處在供過於求的狀態。聯合報系資料照

春節連假結束，蛋雞產業憂心供過於求的雞蛋日產量再衝高，農業部今天表示，產業界正在討論減少種蛋對策。中華民國養雞協會指出，3到5月產能會再攀升，估需銷毀100萬顆種蛋。

因應2023年禽流感衝擊全球導致缺蛋，台灣也不例外，農業部除了緊急進口雞蛋，也進口種雞，讓產業補充新的蛋雞進行生產，之後受輿論等因素影響，市場消費力減弱，面對後續雞蛋產量提高，呈現供過於求現象。

農業部官網顯示，最新一次國產雞蛋日產量為12.75萬箱（每箱200顆）。持續處在供過於求的狀態，產業界從去年就在憂心今年春節過後，賣壓恐再加大。

農業部官員告訴中央社記者，其實產業界去年有推動相關措施，讓種雞減少種蛋的下蛋數量，不過補充新的蛋雞後，產能較為提振，加上有的業者仍使用傳統換羽方式提振產能，換羽後也會重新加入生產行列，因此產業界評估產能會再衝高，想藉由銷毀源頭種蛋方式因應。

中華民國養雞協會秘書長王建培說，目前有在生產的蛋雞達3700多萬隻，產量太高，春節前討論過一次，初估需要銷毀100萬顆種蛋，不過要2月底才能定案。

如何算出需要銷毀100萬顆種蛋，王建培說，種雞場的種雞所下的種蛋，會孵出雛雞給蛋中雞場養出蛋雞，再提供給蛋雞場產蛋使用；產業需求量是200萬隻雛雞，但現在全國5家種雞場的產能達230多萬到250萬隻，因此需要減少30幾萬隻到50萬隻，加上種蛋孵出雌的比例約4成，所以推算需要銷毀100萬顆種蛋。

王建培也說，執行銷毀需要補貼種雞場業者，粗估每顆種蛋補貼新台幣15到20元，其中10元應會來自中央畜產會代管的蛋雞產業服務費，超出部分將爭取農業部補助。農業部說，等協會提出計畫後評估。

春節 農業部 雞蛋

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