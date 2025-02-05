快訊

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

台灣龍虎斑進軍日本 經8年諮商首櫃2.8公噸啟航

中央社／ 屏東縣5日電

台灣龍虎斑拓展通路，經8年台日諮商，提供科學證據及實地訪查結果，終於獲日本公告獲准輸銷，今天首櫃2.8公噸啟航，讓日本消費者吃到安全又美味台灣龍虎斑。

農業部今天在屏東舉辦「台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會」，此次外銷的龍虎斑由西日本鐵道株式會社集團採購，將以龍虎斑製成魚排等各式料理與產品，將在公司旗下福岡地區午餐列車（THE RAILKITCHEN CHIKUGO）、飯店及超市等通路販售，福岡地區有更多大眾消費場域可品嚐到台灣龍虎斑的美好滋味。

農業部長陳駿季會中表示，這次台灣龍虎斑能出口到國外，從檢疫諮商談判、運輸到通路鏈接，都是靠很多人共同努力，未來將持續輔導業者提升加工及養殖技術、拓展外銷市場，從產業端及消費端雙向進行，讓台灣水產品繼續走向國際市場。

陳駿季說明，過去因西卡毒素疑慮，台灣龍虎斑無法輸銷日本，農業部歷經8年努力，透過台日經貿會議多次提案，並提出科學研究與試驗證據，建立安全管理機制，證實台灣養殖龍虎斑安全可靠，於去年10月30日獲日本正式公告開放輸入，成果得來不易。

陳駿季提及，將持續推動龍虎斑外銷，除建立穩定供應鏈，由漁業署輔導業者取得輸日資格，開發符合日本市場需求產品，監控養殖環境，確保品質與安全，透過市場調研，推出小包裝魚肉，推廣中式全魚料理，讓更多日本消費者認識並喜愛台灣龍虎斑。

屏東縣長周春米表示，屏東是國內最大石斑養殖區，此次外銷日本的龍虎斑，就是屏東縣2024年推選出「屏東金牌水產」養殖戶生產的龍虎斑，是經由產官學界專家嚴格審查，最終選出代表屏東頂級水產精華，這也是繼2年前屏東青斑進軍日本藏壽司後，再度達成重要里程碑，將石斑魚推進國際市場。

漁民代表洪佳琪說，自己是漁二代，早期賣魚方式是能養多大就賣多大，現在方式是先觀察市場需求，再往需求方向努力，這次銷往日本的要求是魚要養到6斤重，那提供的魚貨都是符合要求，如此一來可以打造不同通路，真的感謝各部會努力，讓龍虎斑真的進軍日本了，希望未來可以一櫃一櫃的外銷。

日本 農業部

延伸閱讀

台南地震農業災損 陳駿季視察協助災後復原

農業部拍影片強調沒有造謠 民眾不埋單留言狂洗超思案

農業部推深度減碳、循環農業、增匯 助淨零排放

【重磅快評】寶林茶室6人枉死 見證綠色執政的粉飾太平

相關新聞

董事會拍板！台鐵票價平均漲幅26.8％ 北高最高975元

台鐵董事會今討論票價調漲案，董事長杜微日前表態，台鐵票價已凍漲30年，雖要調漲但也要保留住客人，因此將以合理報酬率「低於...

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

財政部賦稅署5日下午公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎共開出18張，200萬元特獎共15張...

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

台鐵票價凍漲30年，今天台鐵董事會拍板確定解凍，票價平均漲幅為26.8%，新的票價北高為975元，千元有找。交通部長陳世...

大S染流感猝逝 具俊曄深情吻別會感染？醫師解答

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳...

告別黑咖啡！營養師提醒小心越喝越累 5種提神食物超商可搞定

年假結束上班總是打瞌睡？營養師提醒別再「拿咖啡續命」，小心咖啡因過量越喝越累！

有拜有保庇！幸運女「1關鍵動作」抱回100萬 嗨喊：不敢相信

買了刮刮樂以為沒中要丟掉，殊不知結果中了100萬大獎！新北市一位年輕女子，刮中大獎當天當天前往三重三合夜市旁的福安宮參拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。