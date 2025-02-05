公費流感疫苗僅剩9萬劑 自費買特效藥恐釀抗藥性問題

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，周一、周二合計施打破11萬劑流感疫苗，目前全國僅剩下約9萬劑。感染症醫學會理事長張峰義表示，國內以往高風險族群流感疫苗接種率僅約5成，現在公費疫苗快要用罄，流感季開始時都會先開放高風險族群解種，今年應該踴躍前往接種。

根據疾管署截至2月2日統計，流感疫苗接種率65歲以上為46.3%、學齡前兒童則是68.6%。自從大S死訊後，帶動疫苗打氣，周一（3日）接種近4萬劑、周二（4日）接種7.3萬劑疫苗，目前僅剩下9萬劑，即將用罄。疾管署發言人曾淑慧表示，用完時間難以估計，會再評估是否再採購公費疫苗；自費市場仍有約40萬劑。

張峰義表示，現在公費提供的流感疫苗保護力約只有半年，但是長者保護力衰退快，呼籲疾管署將含佐劑的疫苗，或是高劑量流感疫苗納入公費接種計畫。曾淑慧指出，還需要成本效益分析後，再提給傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 討論。

張峰義提醒，此次事件讓民眾覺得應該要趕快打疫苗，但就現況而言，政府要加買疫苗實在有些為難，目前也沒有疫情大流行。本次流感季沒有打到流感疫苗者，下次符合公費接種資格時應該儘速施打。

另外，針對民眾現在擔心流感疫情，改採自費購買特效藥，感染症醫學會秘書長王振泰指出，雖然這類特效藥並沒有太大副作用，如克流感最主要的症狀是腸胃道不舒服，但是要擔心若感染的不是流感，會產生抗藥性，並且恐怕發生排擠效應，讓真正需要的民眾拿不到藥物。