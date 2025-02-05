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大S染流感猝逝 具俊曄深情吻別會感染？醫師解答
女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳染，也會透過接觸到病毒而感染。感染症醫學會秘書長王振泰表示，確實有可能會因此感染病毒，但是一般健康民眾就算因此感染症狀並不會太嚴重，約3至5天就會復原。
流感主要是藉由病患咳嗽或打噴嚏產生飛沫，將病毒傳播給周圍的人。此外，流感也可能因接觸受病患口沫或鼻涕等分泌物所污染的物品表面，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。一般而言潛伏期約1至4天，並且在症狀出現後3至4天內傳染力最強。
王振泰說，病毒在1至2公尺的範圍可能會透過飛沫傳染，因此才會建議要配戴口罩，但過世後雖然沒有飛沫傳播的可能，有可能透過接觸、親吻死者還是會接觸到活的病毒。然而，對免疫力正常的健康民眾影響不大，就算感染約3至5天就會漸漸復原。
另外，王振泰表示，感染時不建議跨國旅行，除了容易傳染給同班機旅客、國外就醫不便例外外，高空飛行也會讓人免疫力受到影響，，因此建議民眾將行程延後，多休息再出國旅行。
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