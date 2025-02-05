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STOP！雪霸處提供攀雪山四大保命原則 雪季增設導引椿

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處架設的輔助導引樁。圖／雪霸管理處提供
雪霸國家公園管理處架設的輔助導引樁。圖／雪霸管理處提供

雪霸國家公園管理處針對雪季登山的安全已增設多支輔助導引樁，希望能成為山友在雪季登山時的「燈塔」，此外也提醒山友要做好登山準備，一起維護雪季登山安全。

雪霸國家公園管理處官網下午貼文指出，這波的冷氣團來襲，根據雪霸保育志工及山友今天最新雪況回報，目前雪山主峰積雪大約20公分，雪山圈谷植物都有結冰現象，即便已出太陽，但無日照之處還是非常寒冷，且有部分路段積雪較鬆軟，請山友行進間要注意安全。

官網小編說，雪霸為了幫大家在白牆裡築起登山的燈塔「輔助導引樁」，去年10月先召開專家學者會議，共同討論輔助導引樁的樣式、配色、數量及架設位置，獲共識後，2024年底在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池的方向，新增15支輔助導引樁，加上原有的導引樁，共有20餘支的導引樁；架設這些輔助導引樁的目的是希望雪季期間，雪山主峰往翠池的碎石坡步道出現積雪或起濃霧時，山友能有明確的路標可依循，減少山友迷途機率。

官網並提醒大家，如果真的遇到厚實的白牆，眼前白濛濛一片失去方向感，也請大家務必停下腳步，善用地圖指北針或離線地圖，萬一真的迷途，切記要留在原地，冷靜再冷靜，啟動「STOP」原則，包括S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備及周遭環境有無遮風避雨之處，避免下切溪谷，另外還有P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。

雪管處強調，雪山增設的輔助導引樁雖能增加山友辨識路徑，但畢竟只是輔助設施，山友在雪季登山時還是要自己做好行前規畫與準備，下載離線地圖APP且要會使用，或由專業雪季領隊帶領；更應要求自己掌握行程與計畫，因為最能夠幫助的人就是自己。

雪山今天的雪況。圖／山友張雯鈞提供
雪山今天的雪況。圖／山友張雯鈞提供
雪山北稜角鞍部往翠池支導引樁。圖／保育志工陳麗君、張婕端提供
雪山北稜角鞍部往翠池支導引樁。圖／保育志工陳麗君、張婕端提供
雪山圈谷今天的雪況。圖／山友張雯鈞提供
雪山圈谷今天的雪況。圖／山友張雯鈞提供
雪山主峰基石。圖／山友張雯鈞提供
雪山主峰基石。圖／山友張雯鈞提供
北稜角鞍部往翠池的導引樁。圖／保育志工陳麗君、張婕端提供
北稜角鞍部往翠池的導引樁。圖／保育志工陳麗君、張婕端提供

山友 雪山 雪霸

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