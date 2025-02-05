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雲林青年聲樂家陳譽晨曾獲多項國際大獎 23日返鄉公益演出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
青年音樂家陳譽晨（左一）是雲林國中校友，曾獲得多項國際聲樂獎項，也會回母校指點學弟妹。圖／雲林國中提供
青年音樂家陳譽晨（左一）是雲林國中校友，曾獲得多項國際聲樂獎項，也會回母校指點學弟妹。圖／雲林國中提供

雲林縣政府新春公益歌劇音樂會邀請出生雲林的聲樂家陳譽晨、曾文奕、陳宥均與鋼琴家王庭悅、新銳男高音高梓騫、雲林在地團隊太日樂集、雲林國中舞蹈班跨界合作，將於2月23日在雲林表演廳售票演出，音樂會以「愛是《 》」為主題，透過西方歌劇與東方傳統音樂交匯，帶領觀眾進入歌劇世界，演出所得扣除成本將捐贈給雲林縣兒童少年福利保護協會。

雲林國中校長謝俊民表示，青年音樂家陳譽晨是雲林國中校友，曾獲得多項國際聲樂獎項，她與曾文奕、陳宥均皆是身為雲林縣出生成長的孩子，求學階段受到家鄉完整教育與音樂養成，如今已在國際舞台大放異彩。

這次公益歌劇音樂會邀請陳譽晨、奧地利國立維也納音樂院鋼琴家王庭悅、奇美文藝獎得主留德男低音曾文奕、留奧雲林新銳女高音陳宥均、新銳男高音高梓騫，與雲林在地優秀團隊太日樂集攜手合作，並邀請編舞家江婕希與雲林國中舞蹈班的舞蹈跨界合作。

音樂會以西方歌劇與東方傳統音樂交會，以愛情故事為本，由音樂劇場搭配東方傳統樂團的形式，呈現多首世界知名歌劇詠嘆調，帶領觀眾進入如電影般的歌劇世界。

陳譽晨與團隊除在家鄉舞台上分享所愛的歌劇世界，更希望透過實際行動幫助需要的團體，這場音樂會將扣除演出人力與成本，全數捐款給社團法人雲林縣兒童少年福利保護協會。售票連結：https://tixfun.com/UTK0201_?PRODUCT_ID=Q01QA85Z&kk=NEUeBPpm68Te6fNESkz5SSaDWSfxSrC4

雲林縣政府新春公益歌劇音樂會邀請出生雲林的聲樂家陳譽晨、曾文奕、陳宥均與鋼琴家王庭悅、新銳男高音高梓騫、雲林在地團隊太日樂集、雲林國中舞蹈班跨界合作，將於2月23日在雲林表演廳售票演出。圖／雲林國中提供
雲林縣政府新春公益歌劇音樂會邀請出生雲林的聲樂家陳譽晨、曾文奕、陳宥均與鋼琴家王庭悅、新銳男高音高梓騫、雲林在地團隊太日樂集、雲林國中舞蹈班跨界合作，將於2月23日在雲林表演廳售票演出。圖／雲林國中提供

團隊 雲林 音樂會

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