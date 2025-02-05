快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事 臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

聽新聞
0:00 / 0:00

辜嚴倬雲與兒打造植物方舟 花蓮百鳳園成保種展示基地

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
辜嚴倬雲保種中心在台泥花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，特別闢設百鳳園，集結上百種鳳梨科植物，成為保種展示基地。聯合報系資料照
辜嚴倬雲保種中心在台泥花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，特別闢設百鳳園，集結上百種鳳梨科植物，成為保種展示基地。聯合報系資料照

婦聯會前主委辜嚴倬雲昨辭世，享嵩壽105歲，她生前致力教育、關懷弱勢及長照，也和兒子辜成允投入環境保育，不只屏東高樹的保種中心，花蓮的台泥DAKA園區也有一座百鳳園，種植147種、上千株鳳梨科植物，讓遊客對植物保種復育有更多認識。

台泥表示，辜嚴倬雲植物保種中心2007年在台泥支持之下成立，17年來參與全球全球許多重要的植物保種行動，已經成功復育包括台灣本地在內超過3萬4000種世界各地瀕危植物，為全球最重要的熱帶及亞熱帶植物保種基地，被譽為亞洲第一的「植物方舟」。

隨著蘇花改通車，台泥將位於花蓮秀林鄉的和平場部分場域設置DAKA園區，2020年1月開幕，至今已有870萬人次遊客入園，不只是遊客休憩景點，也是台泥推動永續工作的重要基地。

台泥表示，DAKA園區保留一處由辜嚴倬雲保種中心設置的百鳳園，是保種中心跨越中央山脈第一個規畫的保種展示基地，也是台灣第一個戶外鳳梨展示區，共集合147種約1200株鳳梨科植物，有世界第二大生長於石灰岩礦石中的帝王鳳梨，也有世界最小的松蘿鳳梨，透過在地部落導覽員介紹，喚起遊客對保種復育的認識。

不只如此，保種中心團隊長期以來協助台泥和平廠礦山復育的物種研究指導，從2018年起陸續成功將白及、綬草、長葉繡球花及山芙蓉等特色植物重回礦山，共同為保種復育盡心力。

台泥DAKA園區的百鳳園，有逾千科鳳梨種植物。聯合報系資料照
台泥DAKA園區的百鳳園，有逾千科鳳梨種植物。聯合報系資料照

復育 辜嚴倬雲 鳳梨

延伸閱讀

懷念辜嚴倬雲 潘維剛：見證婦女堅韌及兩岸變化

花蓮漂流木春節9天燃燒8次 消防局：燒木頭取暖易致災

辜嚴倬雲逝世 海基會：長期協助推動兩岸交流、令人敬仰

美對加、墨課重稅是拿刀砍自己？川普會保護台灣？謝金河：敵我不分是大麻煩

相關新聞

連最頑固的病人都主動打 台大流感疫苗「一支也不剩」

藝人大S因流感病逝日本東京，全台民眾搶打疫苗，3日單日內就打了4萬劑疫苗，創下新高。台大醫院今天對外公告，獲配公費成人及...

告別黑咖啡！營養師提醒小心越喝越累 5種提神食物超商可搞定

年假結束上班總是打瞌睡？營養師提醒別再「拿咖啡續命」，小心咖啡因過量越喝越累！

大S流感猝逝...得過有無敵星星？醫師給了這答案

藝人大S流感病逝日本，消息被證實，民眾瘋打疫苗預防流感，對疫苗保護力卻一知半解，甚至誤以為得了流感後有無敵星星，不會重複...

公費流感疫苗僅剩9萬劑 自費買特效藥恐釀抗藥性問題

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，周一、周二合計施打破11萬劑流感疫苗，目前全國僅剩下約9萬劑。感染...

飛機上免疫力更差？具俊曄吻別大S會感染？醫師解答

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引發外界關注流感疫情，其丈夫具俊曄最後深情與大S吻別，然而，流感會透過飛沫傳...

STOP！雪霸處提供攀雪山四大保命原則 雪季增設導引椿

雪霸國家公園管理處針對雪季登山的安全已增設多支輔助導引樁，希望能成為山友在雪季登山時的「燈塔」，此外也提醒山友要做好登山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。