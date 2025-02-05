辜嚴倬雲與兒打造植物方舟 花蓮百鳳園成保種展示基地

婦聯會前主委辜嚴倬雲昨辭世，享嵩壽105歲，她生前致力教育、關懷弱勢及長照，也和兒子辜成允投入環境保育，不只屏東高樹的保種中心，花蓮的台泥DAKA園區也有一座百鳳園，種植147種、上千株鳳梨科植物，讓遊客對植物保種復育有更多認識。

台泥表示，辜嚴倬雲植物保種中心2007年在台泥支持之下成立，17年來參與全球全球許多重要的植物保種行動，已經成功復育包括台灣本地在內超過3萬4000種世界各地瀕危植物，為全球最重要的熱帶及亞熱帶植物保種基地，被譽為亞洲第一的「植物方舟」。

隨著蘇花改通車，台泥將位於花蓮秀林鄉的和平場部分場域設置DAKA園區，2020年1月開幕，至今已有870萬人次遊客入園，不只是遊客休憩景點，也是台泥推動永續工作的重要基地。

台泥表示，DAKA園區保留一處由辜嚴倬雲保種中心設置的百鳳園，是保種中心跨越中央山脈第一個規畫的保種展示基地，也是台灣第一個戶外鳳梨展示區，共集合147種約1200株鳳梨科植物，有世界第二大生長於石灰岩礦石中的帝王鳳梨，也有世界最小的松蘿鳳梨，透過在地部落導覽員介紹，喚起遊客對保種復育的認識。