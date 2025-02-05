彰化公費自費流感疫苗都沒了 要出國民眾開始備「這款藥」

女星大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世引發流感疫苗搶打潮，彰化縣不只公費疫苗用罄，大醫院的自費疫苗也都打完了，有民眾要到日本旅遊，開始詢問是否能開克流感，也有民眾請醫生開藥自費買紓伏效等抗流感藥護身。

彰化縣公費流感疫苗自去年10月開打，共採購流感疫苗35萬8130劑，因大S猝逝，引發流感疫苗搶打潮，最後2千劑公費疫苗已在昨天用罄，而彰基醫院、秀傳醫院的自費疫苗也都打完了。

由於日本流感大爆發，赴日旅遊民眾多，也有民眾開始向醫療院所詢問是否能請醫師開克流感讓他們帶出國備用。

還有醫療人員要帶家人到日本旅遊，說有一種「神藥」，紓伏效Xofluza，只要吞下2顆，半天後病程好一半，雖價格二顆高達1500元，相較克流感較貴，但克流感要吃5天療程，價格約900多元，紓伏效藥效快，他還是備著帶出國。

彰化秀傳紀念醫院家庭醫學科主任李育慶表示，克流感和紓伏效等抗流感藥都是必須有流感症狀才能開的處方藥，由於抗流感藥物能控制流感病毒複製量，所以能減輕症狀，但若不是流感，吃了也沒用，除了需是流感，醫師才能開藥，若民眾要到疫區，怕得流感就醫不便，醫師也可視狀況開給民眾自費備用。

彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，疫苗發揮效果需要兩周時間，若等到流行期再施打，可能中鏢了疫苗也還沒產生保護力，所以平時保持正常作息及勤洗手等好習慣，提升自我免疫力是保護家人及自己的不二法則。

彰基急診重症醫學部主任李宗翰醫師指出，今年春節因長假聚餐、人潮擁擠，加上氣溫偏低，導致病毒快速擴散。彰基急診病人數量比往年多出三到五成，尖峰時期甚至每兩分鐘就會有一個病人掛號，其中流行性感冒及急性腸胃炎的病人也比平常多出三到五倍。

流感是高度傳染的急性呼吸道疾病，症狀包括高燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等，病程可長達一至兩週，對於高風險族群，如65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、慢性病患者、及免疫力低下者，感染後可能引發肺炎、心肌炎、腦膜炎等致命併發症，死亡率約千分之一。