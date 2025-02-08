台北國際書展博客來首加入還出閱讀器！ 電子書銷售如何改變市場

台北書展4日盛大開幕，成立30週年的網路書店博客來首度參展，並推出首款自有品牌的電子書閱讀器。而不久之前，Momo才剛於2025年1月宣布，推出自有電子書閱讀器。另外，誠品也在去年底推出誠品電子書App，正式進軍電子書產業。當各家積極佈局電子書市場，2025年將是台灣的「數位閱讀」爆發年嗎？

年假過後，開工第二天，台北就迎來圖書出版業的年度盛事：台北國際書展。隨著數位閱讀市場的蓬勃發展，今年台北書展一改以往「實體書」為主的形式，書展成為電子書閱讀器廠商的兵家必爭之地。

博客來首度於台北書展亮相。遠見記者李加祈攝影

電子書銷售雙位數成長，博客來以閱讀器搶占市場

台灣經濟研究院的數據也顯示，電子書出版量已漸漸趕上紙本書，申請ISBN數量書號占比已達四成。在出版量提升的同時，電子書的銷售量也持續成長。

現在閱讀器品牌百家爭鳴，除了樂天Kobo， Amazon Kindle， Readmoo讀墨， HyRead等品牌，這次首度參展的博客來，也來勢洶洶，推出首款自有品牌的電子書閱讀器BooksPad。

博客來看準電子書商機，持續搶占數位閱讀市場。博客來自2017年推出電子書服務，這八年來持續維持雙位數成長，其中又以漫畫受影視化熱潮影響，成長四成最多。

閱讀時間成長六成，許多人把握睡前閱讀

除了出版量與銷售量，台灣電子書讀者的「閱讀時長」也有增加。全球第二大、台灣市占率第一的閱讀器品牌樂天Kobo就觀察到，從去年2月Kobo推出訂閱制的「Kobo plus」服務後，台灣讀者的電子書總閱讀時間成長近六成，有聲書的閱讀時間則成長近三成。

而閱讀時段，則以晚上九點至十二點為閱讀最高峰，睡前的閱讀是讀者最愛的點書閱讀時光。

全球第二大、台灣市占率第一的閱讀器品牌樂天Kobo。遠見記者李加祈攝影

電子書市場經過三階段，閱讀器躍升成關鍵

對於台灣電子書市場，台北市出版商業同業公會理事長、時報文化出版董事長趙政岷提到，在紙本書銷售衰退的現況中，電子書仍維持兩位數成長，「這在出版業是很少見的事！」他強調。

趙政岷進一步分析，台灣電子書市場曾出現三階段革新。第一次是電子書產品增多；第二階段是越來越多通路販售電子書，電子書取得更容易，帶動其銷量；第三階段則是電子書閱讀器

趙政岷認為，前三次成長都是因為通路的結構性變化，但現在，隨著讀者愈來愈習慣電子書，電子書市場將因為讀者閱讀習慣的改變，而有更多成長空間。

同時，趙政岷強調，當閱讀習慣改變，「載體，也就是閱讀器就變得很重要。」他認為，閱讀器會綁住讀者對電子書的倚賴和購買，「買書放進閱讀器，就像有一座行動圖書館！」春山出版總編輯莊瑞琳也表示，推出自有閱讀器，將是電子書銷售能大幅成長的關鍵。

台北市出版商業同業公會理事長、時報文化出版董事長趙政岷。遠見記者李加祈攝影

閱讀器持續革新，未來還能以AI生成閱讀筆記

在電子書閱讀器市場持續擴大的狀況中，各品牌分別以不同的特色和服務，來搶攻數位閱讀商機。博客來閱讀器BooksPad強調有內建喇叭，不只看電子書，還能聽有聲書，豐富數位閱讀體驗。

HyRead營運處長詹雅蘭提到，電子書閱讀器的硬體正快速進步，包含系統運作速度、彩色電子紙技術等。她也透露，HyRead未來會在軟體方面導入AI，產生更高的互動性，讀者可用AI工具，生成個人化閱讀筆記。

而樂天Kobo則發揮跨國集團優勢，提供多種外語書籍，像是熱銷的英文版《哈利波特》。最近，樂天Kobo推出多款日文雜誌，包含《ELLE》、《婦人画報 2025年2月号》、《アニメディア 2025年2月号》、《週刊東洋経済》等，主題涵蓋國際時尚、生活風格、商業財經等。

對於Momo和博客來雙雙搶進的電子書閱讀器市場，趙政岷樂觀看待後續效應與發展，他期待，未來在各集團的通路資源整合下，電子書市場將有更大成長空間，「讓台灣的書籍出版走到全世界每個角落！」

（本文出自2025.02.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）