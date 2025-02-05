詢問度大增 陳其邁：公費流感疫苗預計今天打完
高雄流感疫苗接種詢問度大增，市長陳其邁今天表示，高雄公費疫苗約80萬劑，剩下庫存預計今天打完；他也呼籲市民不用太緊張，做好個人防護戴口罩，有症狀及早接受治療。
藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，致流感疫苗接種詢問度大增。陳其邁今天到阿蓮薦善堂發小紅包時接受媒體聯訪表示，高雄公費疫苗約80萬劑，65歲以上長輩施打率約5成，剩下庫存預計今天會施打完畢。
但陳其邁呼籲市民不用太緊張，如在密閉空間，人也非常多，或有其他同事有疑似感冒症狀，就請戴上口罩，做好個人防護措施。
他並指出，今年流行的病毒株是H1N1，對這個病毒株來說，克流感等抗病毒藥有效，所以要及早接受治療，如有比較嚴重呼吸道症狀，比如發燒、全身痠痛等典型症狀，應趕快到診所就醫。
陳其邁說，高雄特約診所約600多間診所，都配賦足量克流感等抗病毒藥，他並再次呼籲市民，如有症狀，盡量不要上班上課；若不得已要出門，也避免到人潮擁擠地方，或是一定要戴上口罩。
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