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告別黑咖啡！營養師提醒小心越喝越累 5種提神食物超商可搞定
年假結束上班總是打瞌睡？營養師提醒別再「拿咖啡續命」，小心咖啡因過量越喝越累！營養師方慈聲在Instagram上發布影片，分享五種提神食物，超商就能搞定！
一、牛奶
牛奶裡面的酪胺酸，可以透過身體代謝成為色胺酸，色胺酸有穩定神經的作用，讓大腦比較靈活。
二、燕麥
第一項牛奶中可以再另外加燕麥，超商常出現的小包裝燕麥原片或是燕麥飲也可以，很少人知道燕麥其實含有B群，可以加速能量代謝，假設其他飲食也均衡的話，吃燕麥會有一定的提神效果。注意，如果選擇燕麥飲要記得買無糖。
三、蛋
吃蛋務必連蛋黃一起時食用，因為裡面富含鐵質、膽鹼，當身體缺鐵時就容易昏昏欲睡。
四、藍莓
藍莓含有花青素，可以保護眼睛，有時看3C太久造成眼睛疲勞也會影響整個狀態。
五、黑巧克力
注意黑巧克力需選擇75%以上，甜度高的巧克力在進食後或許會因為血糖瞬間上升有精神，然而血糖降回來後不僅一樣嗜睡，還會出現空虛感。除了本身就有咖啡因能稍微提神外，還有化合物黃烷醇，黃烷醇可以增加大腦血流量，血流順暢後大腦也會比較清晰。
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