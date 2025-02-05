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連最頑固的病人都主動打 台大流感疫苗「一支也不剩」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人大S因流感病逝日本東京，全台民眾搶打疫苗，3日單日內就打了4萬劑疫苗，創下新高。圖為流感疫苗接種示意，非當事醫院。記者林琮恩／攝影
藝人大S因流感病逝日本東京，全台民眾搶打疫苗，3日單日內就打了4萬劑疫苗，創下新高。圖為流感疫苗接種示意，非當事醫院。記者林琮恩／攝影

藝人大S因流感病逝日本東京，全台民眾搶打疫苗，3日單日內就打了4萬劑疫苗，創下新高。台大醫院今天對外公告，獲配公費成人及兒童流感疫苗用罄，即日起暫停接種服務。台大醫院醫務秘書陳彥元說，現在就連最頑固的病人都願意接種疫苗，院內「一支流感疫苗也不剩」，因應民眾需求，院方規畫再向廠商採購自費疫苗。

台大醫院官網貼出公告，全院公費疫苗已用罄，建議欲接種公費流感疫苗民眾先查詢居住地的健康服務中心、鄉鎮市區衛生所、流感疫苗合約醫療院所是否還有公費疫苗可供施打，避免白跑一趟。

陳彥元表示，受新聞事件影響，民眾流感疫苗打氣明顯上升，過去常見民眾因擔心疫苗副作用、後遺症，或受親友經驗影響而不敢打疫苗，但近期就連過去如何勸說都叫不動的病人，也主動詢問該不該打疫苗，加上1月起50歲以下民眾也可自費接種疫苗，這幾天老人、年輕人接種疫苗都很踴躍。

民眾主動想打疫苗，醫師勸說病人接種疫苗難度大幅下降。陳彥元表示，昨日晚間夜診，一名48歲病患因呼吸道不適就醫，詢問病況後，認為應不是一般流感，但照例詢問是否已接種流感疫苗，病人說曾因接種疫苗有不良反應而尚未接種，自己向病人解釋，疫苗接種好處遠大於壞處，該病人立可就答應要去找找哪間診所還能打疫苗。

陳彥元說，疫苗全數打完，未必是政府公費疫苗採購不足所致，而是流感疫苗開始施打後，經過一段時間，必須開放50歲以下民眾全面施打，趕快把疫苗打完才能形成群體免疫，應付流行病毒株，去年年初時台北市也只剩一萬劑疫苗，今年因新聞事件，確實讓疫苗打完時間提早來到。

台大醫院 大S 流感疫苗 衛生所

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