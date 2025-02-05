竹山秀傳醫院春節1300人急診 一半是這兩種疾病造成

南投縣竹山秀傳醫院春節期間9天連假，就有1300名病患急診就醫，近3成是腸炎、結腸炎上吐下瀉，2成則是流感及類流感。腸炎腹瀉多為諾羅病毒引起，且目前是流感流行期，提醒民眾多注意手部清潔及飲食衛生，肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩，減少傳染。

竹山秀傳醫院感染科主任王健宇說，春節連假結束，但耳鼻喉科、感染科、胸腔內科、家醫科就有近百人因急性上呼吸道感染、流感及肺炎就醫，並出現流感疫苗搶打潮，然而疫苗接種2周後才會產生抗體，仍應避免出入人群聚集場所。

王健宇說，流感主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、喉嚨痛、咳嗽等等，病患如果出現呼吸困難、喘、胸悶、意識改變、低血壓等危險徵兆，就要提高警覺儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

因流感用藥是屬於處方用藥，需經過醫師處方，民眾出遊期間身體不適，不建議自行服藥，除了無法自行判斷是否為流感之外，任意服藥可能導致病毒出現抗藥性，反降低治療效果。