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竹山秀傳醫院春節1300人急診 一半是這兩種疾病造成
南投縣竹山秀傳醫院春節期間9天連假，就有1300名病患急診就醫，近3成是腸炎、結腸炎上吐下瀉，2成則是流感及類流感。腸炎腹瀉多為諾羅病毒引起，且目前是流感流行期，提醒民眾多注意手部清潔及飲食衛生，肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩，減少傳染。
竹山秀傳醫院感染科主任王健宇說，春節連假結束，但耳鼻喉科、感染科、胸腔內科、家醫科就有近百人因急性上呼吸道感染、流感及肺炎就醫，並出現流感疫苗搶打潮，然而疫苗接種2周後才會產生抗體，仍應避免出入人群聚集場所。
王健宇說，流感主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、喉嚨痛、咳嗽等等，病患如果出現呼吸困難、喘、胸悶、意識改變、低血壓等危險徵兆，就要提高警覺儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。
因流感用藥是屬於處方用藥，需經過醫師處方，民眾出遊期間身體不適，不建議自行服藥，除了無法自行判斷是否為流感之外，任意服藥可能導致病毒出現抗藥性，反降低治療效果。
醫師也提醒，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，5歲以下幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重，民眾要多加注意手部清潔及飲食衛生，如出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，應儘速就醫，落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。
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