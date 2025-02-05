大S流感猝逝...得過有無敵星星？醫師給了這答案

藝人大S流感病逝日本，消息被證實，民眾瘋打疫苗預防流感，對疫苗保護力卻一知半解，甚至誤以為得了流感後有無敵星星，不會重複感染，對此，家醫科醫師洪暐傑斬釘截鐵說，得過流感沒有無敵星星這回事，建議最好每年都要施打。

大S病逝成為發燒新聞後，各地衛生所、診所、醫學中心湧現搶打疫苗的排隊人潮，高雄義大醫院家醫科主任洪暐傑說，有一位阿伯憂心忡忡帶著妻子到門診「醫師，趕快開流感疫苗給我老婆打，不然那個感染了很嚴重」。

問阿伯要不要一起打，阿伯回說，「我上個月才得過流感，有無敵星星啦」，他趕緊跟阿伯說明還是要打疫苗，流感沒有無敵星星這回事。

洪暐傑表示，常見呼吸道感染疾病很多，舉凡流感、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒、新冠病毒都是，而大S感染的A型流感（包含H2N2、H3N2、H1N1）無論哪一型別，已被日本、瑞士研究證實都有再次感染的機會。

洪暐傑說，得過流感後，不代表就免疫，不代表有無敵星星，仍然是有可能再次感染。他解釋主要跟病毒株有關，因型別有很多種，得過其中一種，還有很多種仍然有機被感染，也因此每年都要打不同的疫苗對應。

洪暐傑建議，得過流感還是需要再打疫苗，根據2022年自然醫學（Nature Medicine）研究顯示，近期得過流感的人，在打流感疫苗後的抗體量，會比近期沒得過流感的人來的多，也就是說，近期得過流感的人若打流感疫苗，保護力會更強。

至於打流感疫苗是否就有保護力？由於流感有很多種不同的型，每年WHO世界衛生組織會於2、3月時，預測隔一年會流行的流感型別，目前台灣主要在打的流感疫苗是四價，包含四種類型的流感病毒，2種A型和2種B型。

他強調，打了流感疫苗，還是有可能會得流感，有時WHO預測不見得會是正確的，即使預測錯誤，疫苗還是會有交叉保護力，仍然是有效果的。