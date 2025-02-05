大S流感病逝...台中搶打疫苗2天打掉2.5萬劑 晚來撲空

藝人大S流感病逝日本消息傳出，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市衛生局統計，台中前天和昨天二天共打2.5萬劑；今早很多民眾衝衛生所搶打，晚來撲空，還有民眾等殘劑。

台中市長盧秀燕今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。她會後受訪時說，大S流感病逝消息傳出後，提高民眾防範流感意識，近日打氣旺，每天都打逾1萬劑，可能本周就打完，剩自費疫苗。往年疫苗都有剩，今年是打氣最熱烈的一年。

台中市北屯區四民衛生所今天一早就大排長龍，很快就沒疫苗，仍有民眾不死心，等著要打疫苗殘劑。有的民眾是因為要出國，也有民眾看到新聞覺得要打，但到場發現已沒疫苗。

台中市中西區衛生所今早也大排長龍，搶打流感疫苗，但不到10時就打完了，只剩新冠疫苗。有民眾說，新冠也可以預防併發肺炎，來了就打吧！還有民眾請假2小時要來打疫苗，她說「希望排到自己時疫苗又到貨了。」

疾管署統計，上周（1月26至2月1日）台中市類流感門、急診就診1萬3563人次，新增5例流感併發重症個案，為50至70多歲男子，大多未打流感疫苗。去年十月至今，台中市流感併發重症67例、15例死亡，多數有慢性病，多數沒打流感疫苗。

診所醫師施勝桓說，前天大S流感病逝消息一出，已有民眾連找2、3家診所都無疫苗可打，診所連二天出現搶打潮，公費疫苗昨早全部打完，預約平台昨也緊急關閉，目前僅剩預約平台劑量，以及自費流感疫苗。