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大宗蔬菜高麗菜交易量減 整體蔬菜批發價回升

中央社／ 台北5日電

開春後台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價昨天跌至每公斤新台幣21.9元，今天回升到26.2元，重回相對合理區間，漲跌跟高麗菜價同步。農糧署表示，高麗菜是大宗蔬菜，交易量減價格會升。

農糧署官網顯示，台北果菜批發市場昨天整體蔬菜交易均價每公斤21.9元，已偏低。農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，跟春節剛結束，交易熱度還不高，影響喊價意願有關，預計下週交易熱度會愈趨穩定。

不過今天整體蔬菜交易均價一口氣回升超過4元，來到26.2元，重回25元以上相對合理區間。葉菜類也從昨天的每公斤11.3元回升到16.5元，其中高麗菜從昨天的每公斤8.1元，重返11.6元，擺脫接近監控價6.2元的賠本風險。

而且整體蔬菜、葉菜類及高麗菜本身近來交易均價跌低時，高麗菜的當日交易量多在300公噸以上，減少到300公噸以下時，上述3種交易均價就會回升。

姚志旺說，實況是有這種趨勢，因高麗菜是大宗蔬菜，產量高或低會帶動每天供應量多寡，最終成交的交易量多或少，也會經由市場供需原則反映在價格起伏上。

為杜絕盤商入秋後綁定高麗菜產區大量栽種，導致價格崩盤的惡習持續，政府雖已不補助收購，讓盤商人為操作有所收斂。不過農糧署監控高麗菜入秋後栽種量實況顯示，去年8月至今年1月中旬，10月起，達警戒值的紅燈占8旬、達超種的紫燈有2旬，高麗菜雖未崩盤，但影響整體交易價格波動。

姚志旺表示，目前還是只能透過監控栽種量，預警產區不要超量栽種。

根據農糧署定義，高麗菜每公頃種植約3萬株，每旬（10天）高麗菜苗銷售量達540萬到600萬株時為紅色燈號（警戒值），600萬株以上為紫色燈號（超種），390萬株以下為綠色燈號，390萬到540萬株為黃色燈號。

均價 農糧署 高麗菜

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