高雄外送員車禍3年釀2死 工會盼改善低薪高壓環境

高雄市外送員近3年共涉入643件交通意外，造成788人受傷，2人死亡，去年死亡事件是一名28歲男性外送員在楠梓後昌路直行時，與巷口駛出的42歲男子相撞，對方傷重不治。對於屢傳交通意外，南台灣外送產業工會表示應正視外送員工作權益，制定更嚴謹、周全法規，改善外送產業低薪與高壓環境，才能真正減少事故率。

南台灣外送產業工會表示，外送員在交通事故中不應被視為唯一的責任方，交通事故原因涉及多重因素，包括道路設計缺陷、使用者的交通習慣，以及責任認定的不清等，並非將責任一味歸咎於外送員，而應更重視制度性問題對事故的影響，包括外送產業低薪和高壓現況、現行制度不足、業者罰款金額過低等。

工會表示，疫情結束後，外送產業訂單單價持續下滑，導致外送員收入有嚴重影響，以UberEats為例，每單價格從疫情期間每2公里40元，降至如今每4公里40元，外送員需要完成更多訂單才能維持基本收入，此外延長的送餐距離和限制的駕駛時間，迫使外送員不得不長時間工作，也讓外送員需面臨長時間疲勞駕駛風險。

高雄市去年制定「高雄市外送平台業者管理自治條例」，據自治條例，業者若觸法罰款為2至10萬，工會認為金額過低，無法對企業產生有效的警示與約束力。相比之下，外送員在事故後需面臨巨大責任壓力，甚至恐影響生計，建議由中央層級的法律制定，以完善法規並公平分配交通事故中的責任。

「設立合理訂單價格標準，減少長時間工作的必要性，才能有效減少外送員交通意外！」工會表示，外送平台業者應承擔更多的責任，透過合理調整系統規則、提高訂單單價，以及保障外送員的工作時數與休息權益，減少事故發生的可能性；此外縣市整政府應檢討道路與交通設計，為外送與通勤者有更安全行車環境。