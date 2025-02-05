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玉山山難頻傳冰封救援困難 沒這4項準備不要冒險登山

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山山域事故密集發生，救難人員冒著冰雪摸黑在懸崖救人。圖／
玉山山域事故密集發生，救難人員冒著冰雪摸黑在懸崖救人。圖／

玉山國家公園10天內發生6起山域事故，主要都是長程路線，加上山區積雪，救援相當困難，玉管處提醒，沒有帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，請不要輕易參加長程縱走登山行程，確保自身安全，也避免救難人員疲於奔命。

玉管處表示，過年前山域事故發生，1月25日玉山群峰鹿山線山友頭燈失效摸黑滑落，9名搜救人員半夜頂著零下2度寒風，濕滑的積雪結冰步道，徒步冒險完成救援。

26日南二段2人隊伍於觀高坪附近腳踝骨折，氣候不佳無法吊掛，10名搜救人員以人力背負徒步14.5公里方式，完成救援任務。

玉管處特別提出呼籲，希望山友可以做好登山規畫和體能評估，平安度過春節，不過，春節期間事故還是頻傳。1月30日馬博橫斷烏拉夢斷崖1名山友墜谷，山區降雨、積雪、濃霧視線不佳，5名搜救人員垂降150公尺，僅發現登山杖，因氣候惡劣仍未尋獲當事人。

2月1日多尾蘭山下荖濃溪谷，6人登山隊因降雨溪水暴漲受困，花了兩天才在2月3日由直升機吊掛成功。同一天，荖濃溪谷往中之關6人因降雨溪水暴漲受困，2月2日吊掛成功。

2月3日南二段2人隊伍，1人在塔芬谷山屋前失聯，昨天氣候不佳，地面人員以徒步方式前往搜救中，氣溫零下1度，現場有降雨及冰霰，山區步道有積雪及結冰情況。

玉管處提醒四點注意事項，一、沒有電信訊號的長程路線或其他探勘路線，請務必攜帶衛星通訊設備，讓自己可以隨時跟外界聯繫，讓所有人都心安。

二、登山行程如需渡溪，出發前及渡溪前都應查詢降雨情形，如後續有降雨及溪水暴漲可能，請山友務必具備架繩過溪能力，否則建議取消行程，避免受困。

三、登山隊本質是羈絆與合作，行進間請維持隊員在可溝通距離，尤其在路跡不明的路段，體力好走的快的隊友，要停留等待體力不好走的慢的隊友，拖拖拉拉的隊友請跟上隊伍不要脫隊，隨時隨地維持隊形。

四、玉山國家公園園區內、外，特別是山域事故不斷的南三段丹大、東郡橫斷路線，山區都有積雪，氣溫極低，沒有帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，請不要輕易參加長程縱走登山行程，避免救難人員疲於奔命。

玉山山域事故密集發生，救難人員冒著冰雪、激流救人。圖／玉管處提供
玉山山域事故密集發生，救難人員冒著冰雪、激流救人。圖／玉管處提供
玉山山域事故密集發生，救難人員冒著冰雪，利用繩索克服地形救人。圖／玉管處提供
玉山山域事故密集發生，救難人員冒著冰雪，利用繩索克服地形救人。圖／玉管處提供

山友 玉山國家公園 行程

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