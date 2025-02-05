不必赴日本！北橫櫻花季櫻花報到 遊燈會兼賞花

最寒流來襲，桃園市復興區櫻花在春節後在角板山及北橫沿線山櫻花率先開花，市政府觀光旅遊局今年結合台灣燈會，推出 2025北橫櫻花地圖賞櫻景點，局長周柏吟今天上午表示，北橫櫻花季起跑，今年結合台灣燈會旅遊，利用櫻花地圖賞櫻花，該局攜手桃園旅宿業推出「桃園好棧」活動遊客遊燈會賞櫻住宿打折送小提燈精美禮品。

春節過後復興北橫沿線景點，隨著氣溫下降，北橫沿線包括角板山、小烏來、羅馬公路、爺亨部落山櫻花率先開花，至今花開近八成，桃園市府推出北橫櫻花季預計2月中、下旬登場。

市府風景區管理處將推出2025櫻花地圖，包括復興區中心路富士櫻、千島櫻花期2月中旬起，拉拉山遊客中心的吉野、千島櫻花期2月下旬起，還有比亞外昭和櫻花和中巴陵櫻木花道、光華櫻花故事林道的昭和櫻花期均從2月中旬起展開，上高義古道的粉紅佳人櫻花亦在2月底賞櫻，美景不輸日本，民眾看完燈會，開車上山沿北橫道路和景點、農場欣賞山櫻花及日本品種櫻花。

周柏吟表示，為配合燈會宣傳遊燈會賞櫻花遊程，市府推出「桃園好棧」，結合各旅宿業者推出許多住宿旅遊折扣優惠和贈送小禮品、小提燈，為方便遊客櫻花季賞櫻，風管理處推出2025北橫櫻花地圖，歡迎各地遊客訂房、訂餐輕鬆賞花燈賞櫻遊。