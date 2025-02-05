搶打流感疫苗！苗縣各衛生所陸續公告疫苗用罄

受藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世的消息衝擊，國人搶打公費流感疫苗。苗栗縣各鄉鎮衛生所昨湧現排隊等候接種的民眾，甚至出現有來自新竹、基隆的民眾，今天上午已陸續有衛生所公告疫苗用罄。

通霄鎮衛生所指出，年後該所原剩250劑，昨天（周二）排定是小孩施打，今天（周三）排定大人，但上午9點左右，剩下的65劑就悉數打完，除了在臉書社群公告疫苗用罄外，所內外日前張貼的「流感疫苗即將用罄 敬請鄉親把握機會施打及早接種以獲保護力」宣傳海報也正式下架。

對此，縣衛生局表示，經統計全縣3日正常上班日尚有約1萬1千劑公費流感疫苗，昨（4日）支援調度新竹縣市2500劑疫苗，再加上縣內搶打人潮，目前各鄉鎮衛生所及特約診所的公費流感疫苗數量已不多了。

疾管科長陳淑珠說，今天上午各鄉鎮衛生所及特約診所剩餘的流感疫苗數量，因有部分是預約施打，因此尚未完全統計，不過確實所剩無多，已要求用罄衛生所利用臉書社群發出公告，以避免民眾白跑一趟，預計縣內公費流感疫苗明天將全數用罄。