「癌王」胰臟癌細胞轉化惡性機制 成大、中正大學聯手解密

胰臟癌號稱「癌王」，是一種極具侵略性的惡性腫瘤，且往往在被診斷時已處於晚期，患者存活率低於10%，找出胰臟癌惡性轉化機制，格外重要，此次，國立成功大學及中正大學攜手，透過生醫AI大數據分析技術與臨床實證醫學，成功解開胰臟癌轉化關鍵，未來可望提高早期診斷率及改善患者預後。

研究團隊指出，KRAS致癌基因突變是胰臟癌的一個重要特徵，大約9成胰臟癌檢體中都會發現有KRAS基因突變；過往觀念認為KRAS基因突變會持續活化細胞內的訊息傳遞路徑，使細胞不斷生長和分裂，而形成癌症，卻無法解釋胰臟癌好發於較年長者。

此次由中正大學校長蔡少正以及成大醫學院院長沈延盛領導研究團隊，花了約6年多時間，仔細檢驗分析相關檢體，成功尋獲一處未曾被發現的盲點，KRAS基因突變的細胞雖會增生，卻會伴隨著老化及細胞而凋亡，因此，單是KRAS基因突變，並不足以造成胰臟癌發生。

研究團隊成員之一的成大基礎醫學研究所助理教授王竹安，從單細胞定序分析的資訊中發現，KRAS基因突變的細胞可以活下來並繼續生長的原因，就是雙特異性去磷酸酶-2（Dual specificity phosphatase-2, DUSP2），且會隨著胰臟癌的進程而增加。

成大醫院博士侯雅琴更透過細胞交談分析（Cell-chat analysis）技術，找到腫瘤微環境中的巨噬細胞與胰臟癌細胞相互作用時，會抑制雙特異性去磷酸酶-2表現，使細胞外訊息調節蛋白激酶持續活化，促使腫瘤細胞增生、轉移與免疫逃脫的機制啟動。

研究團隊更透過成大醫院建立的胰臟癌核糖核酸定序資料數據庫，發現巨噬細胞與癌細胞透過TIMP1-CD63的訊息對話傳遞，讓癌細胞獲得免疫特權，逃脫被免疫系統消滅的命運，也使得最先進細胞免疫治療失效，更是胰臟癌難以根治的原因之一。

研究團隊指出，該項研究更重要的貢獻，是暗示胰臟炎等慢性發炎是胰臟癌發展的重要因素，KRAS基因變異是無可避免的自發性反應，但雙特異性去磷酸酶-2可視為一個腫瘤抑制基因，可保護胰臟細胞不會變成癌細胞，但若發炎不被抑制，則巨噬細胞將會被召集到胰臟微環境中，將引發惡性循環，導致胰臟癌惡性轉變。