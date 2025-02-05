過敏鼻塞、打噴嚏用洗鼻器緩解 醫：過度清洗適得其反

春季將至，飄散在空氣中的花粉、灰塵，使人體容易出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等過敏情況，不少民眾仰賴洗鼻機緩解不適。專家今天表示，洗鼻器的關鍵在於食鹽水濃度和水溫，一天應使用1至2次為限，主要用途是緩解鼻腔不適，但無法有效縮短病程，若是流感等呼吸道疾病患者，仍須就醫接受治療，並遵照醫囑按時服藥，以利痊癒。

衛福部食藥署召開例行食藥安全管理說明記者會，亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，洗鼻器分為手動擠壓或電動，零件包括容器、出水口和鼻套，可將生理食鹽水送入鼻腔，再由另一側鼻孔或嘴巴排出，過程中透過水流灌注清潔鼻腔內致病原，恢復鼻腔過濾雜質與有害物質的功能，有助於緩解鼻竇炎、過敏性鼻炎等症狀。

洪偉誠說，使用洗鼻器前，應先準備專用的洗鼻鹽或生理食鹽水、水溫30至35度，並將洗鼻鹽溶解在蒸餾水或過濾水中，過程中頭部略向前傾、洗鼻器的出水口對準上側的鼻孔，輕輕擠壓洗鼻器讓鹽水從一側鼻孔流入，並通過鼻腔由另一側鼻孔流出。

「正確使用洗鼻器不會傷害鼻腔。」洪偉誠說，若能在使用洗鼻器時維持軀幹前傾、面部朝下，能避免溶液透過鼻咽管逆流至中耳腔；嘴巴張開維持哈氣、吐氣的動作，並在過程中勿講話，也可防止嗆到。洗鼻器能幫助緩解一般感冒、類流感、新冠疫情，甚至頭頸癌患者治療後引發的過敏性鼻炎、急慢性的鼻竇炎，排出鼻腔因為鼻膿與鼻膿造成的堵塞情況，也能清除過敏原、灰塵和黏液，有助於改善鼻腔健康。

洪偉誠表示，洗鼻器的關鍵在於食鹽水濃度和水溫，應以500cc的水搭配4.5克的鹽，且以無碘鹽為佳，含碘可能刺激鼻腔，再用30至35度的生理食鹽水、蒸餾水、開水、過濾水等較無致病原的液體組成溶液，而非自來水，可能含有微生物，對鼻腔有感染風險，也切勿使用茶水、眼鏡用生理食鹽水，以免產生不適。

不過洪偉誠提醒，不要過度仰賴洗鼻器，一天應以1至2次為限，過度使用容易導致鼻腔乾燥或刺激反應，也會使原本具免疫功能的黏膜組織受損，除了導致鼻血，也讓致病原更容易找上門。而使用洗鼻器時，若仍不慎使溶液逆流至中耳腔，人體在幾小時至1天內可正常代謝排出體外，若仍持續數天有耳朵脹痛等不適感，或有中耳炎情形、近期有開耳朵或鼻子的手術，應找專科醫師檢查，諮詢後再使用洗鼻器。

另外，洪偉誠說，規律洗鼻仍無法改善不適，應找專科醫師檢查，此舉是以緩解症狀為主，但無法有效縮短病程，學齡後的幼童也宜在家長的協助下使用洗鼻器，若為學齡前的嬰幼兒，由於鼻膜較薄，應謹慎使用，以免出現鼻血等情況。