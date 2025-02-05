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過敏鼻塞、打噴嚏用洗鼻器緩解 醫：過度清洗適得其反

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，正確使用洗鼻器不會傷害鼻腔。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，正確使用洗鼻器不會傷害鼻腔。記者林則澄／攝影

春季將至，飄散在空氣中的花粉、灰塵，使人體容易出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等過敏情況，不少民眾仰賴洗鼻機緩解不適。專家今天表示，洗鼻器的關鍵在於食鹽水濃度和水溫，一天應使用1至2次為限，主要用途是緩解鼻腔不適，但無法有效縮短病程，若是流感等呼吸道疾病患者，仍須就醫接受治療，並遵照醫囑按時服藥，以利痊癒。

衛福部食藥署召開例行食藥安全管理說明記者會，亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，洗鼻器分為手動擠壓或電動，零件包括容器、出水口和鼻套，可將生理食鹽水送入鼻腔，再由另一側鼻孔或嘴巴排出，過程中透過水流灌注清潔鼻腔內致病原，恢復鼻腔過濾雜質與有害物質的功能，有助於緩解鼻竇炎、過敏性鼻炎等症狀。

洪偉誠說，使用洗鼻器前，應先準備專用的洗鼻鹽或生理食鹽水、水溫30至35度，並將洗鼻鹽溶解在蒸餾水或過濾水中，過程中頭部略向前傾、洗鼻器的出水口對準上側的鼻孔，輕輕擠壓洗鼻器讓鹽水從一側鼻孔流入，並通過鼻腔由另一側鼻孔流出。

「正確使用洗鼻器不會傷害鼻腔。」洪偉誠說，若能在使用洗鼻器時維持軀幹前傾、面部朝下，能避免溶液透過鼻咽管逆流至中耳腔；嘴巴張開維持哈氣、吐氣的動作，並在過程中勿講話，也可防止嗆到。洗鼻器能幫助緩解一般感冒、類流感、新冠疫情，甚至頭頸癌患者治療後引發的過敏性鼻炎、急慢性的鼻竇炎，排出鼻腔因為鼻膿與鼻膿造成的堵塞情況，也能清除過敏原、灰塵和黏液，有助於改善鼻腔健康。

洪偉誠表示，洗鼻器的關鍵在於食鹽水濃度和水溫，應以500cc的水搭配4.5克的鹽，且以無碘鹽為佳，含碘可能刺激鼻腔，再用30至35度的生理食鹽水、蒸餾水、開水、過濾水等較無致病原的液體組成溶液，而非自來水，可能含有微生物，對鼻腔有感染風險，也切勿使用茶水、眼鏡用生理食鹽水，以免產生不適。

不過洪偉誠提醒，不要過度仰賴洗鼻器，一天應以1至2次為限，過度使用容易導致鼻腔乾燥或刺激反應，也會使原本具免疫功能的黏膜組織受損，除了導致鼻血，也讓致病原更容易找上門。而使用洗鼻器時，若仍不慎使溶液逆流至中耳腔，人體在幾小時至1天內可正常代謝排出體外，若仍持續數天有耳朵脹痛等不適感，或有中耳炎情形、近期有開耳朵或鼻子的手術，應找專科醫師檢查，諮詢後再使用洗鼻器。

另外，洪偉誠說，規律洗鼻仍無法改善不適，應找專科醫師檢查，此舉是以緩解症狀為主，但無法有效縮短病程，學齡後的幼童也宜在家長的協助下使用洗鼻器，若為學齡前的嬰幼兒，由於鼻膜較薄，應謹慎使用，以免出現鼻血等情況。

食藥署醫療器材及化妝品組組長李國驪表示，洗鼻器裝置不含液體，屬低風險的第一等級醫療器材，但若裝置內含沖洗溶液或洗鼻鹽，則屬中風險的第二等級醫療器材，各大平台上均有販售通路，民眾在選購前，應先看清楚包裝上是否有刊載醫療器材許可證字號，及完整產品資訊，並依使用說明書正確使用。

洗鼻器的主要裝置。記者林則澄／攝影
洗鼻器的主要裝置。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠示範洗鼻器的使用方式。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠示範洗鼻器的使用方式。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠提醒，學齡前的嬰幼兒由於鼻膜較薄，應謹慎使用洗鼻器，以免出現鼻血等情況。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠提醒，學齡前的嬰幼兒由於鼻膜較薄，應謹慎使用洗鼻器，以免出現鼻血等情況。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，洗鼻器的關鍵在於食鹽水濃度和水溫。記者林則澄／攝影
亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，洗鼻器的關鍵在於食鹽水濃度和水溫。記者林則澄／攝影

生理食鹽水 醫師 風險

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