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觀光勝地如「大型群聚感染現場」 醫曝旅遊5大注意事項

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
出國旅行過程充滿不確定的因素，務必注意健康狀況。圖為日本京都清水寺遊客。示意圖，與新聞無關。路透
出國旅行過程充滿不確定的因素，務必注意健康狀況。圖為日本京都清水寺遊客。示意圖，與新聞無關。路透

藝人大S赴日旅遊不幸感染流感重症病故。家醫科、安寧緩和科醫師吳承羲在臉書粉專「東村誠醫師的診療室」列出旅行前、中、後的5大注意事項，他表示，出國旅行過程充滿不確定的因素，搭乘交通工具飲食營養不均衡、睡眠不足、氣候變化。就足以讓人的抵抗力大幅下降，如果去人多的地方，根本就是大型群聚感染現場。

出國旅遊要注意什麼？吳承羲表示，第一，出國前建議先找家庭醫師或旅遊醫師諮詢；尤其是原本就有慢性疾病或是身體已經不舒服的時候。務必說明要去的國家、天數、有沒有從事特殊活動和接觸，以便醫師開立常備用藥。

吳承羲表示，第二，旅行中衡量自己的體力狀況，勿過度逞強。注意衛生、冰塊、盡量喝瓶裝水，盡量不要吃生食和冰品冷飲。確保睡眠充足8至9小時，勿熬夜玩到半夜、抵抗力下降容易生病。第三，各種保健品必備：退熱貼、耳溫槍、清涼油、維他命C、益生菌、止暈、痠痛藥布。第四，飲食注意均衡蔬菜、蛋白質、水分補充。

他表示，第五，到太冷的地方：注意保暖，帽子、圍巾、手套、毛襪、毛褲都必備，不要讓身體被冷風直擊。到炎熱的地方則是注意防曬，必備帽子、陽傘、排汗衣。

吳承羲表示，平常就要保持好身體的狀況，出國的時候才有體力玩。預先找好飯店附近的醫院和各種緊急聯絡電話方式，現金帶夠、魔法小卡（指信用卡）準備好；該去醫院檢查治療，千萬不要嫌貴、不要拖，「人命最貴」。

出國旅遊 睡眠 醫師

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