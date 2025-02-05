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自行車高掛捷運手環 北捷：若勸阻不聽最高罰7500
近期民眾拍到有自行車騎士竟將車放置在捷運把手環上，引發批評。北捷強調，若影響行車安全，經勸阻不聽者，可處1500元以上到7500元以下罰鍰，若損壞捷運相關設備，北捷有權拒載。
根據民眾上傳影片可見，5到6名自行車騎士進站後，不是用手扶著車，而是將其高掛在把手上環，任憑捷運晃動。影片發出後，不少民眾留言，可以直接通報、完全無視捷運規定等內容。
北捷表示，依照規範，旅客攜帶自行車搭乘捷運應行注意事項，自行車停放車廂僅限第一節及最後一節，應停放於車門中間的立柱兩側或指定處所，並與列車行駛方向垂直。
北捷說，旅客攜帶自行車應「車不離身」，於車廂內旅客必須隨時扶持自行車，不可坐於座椅留置自行車單獨停放。若因其自行車造成本公司或第三人的損害，應負法律上相關責任。
北捷強調，旅客行為已影響行車安全，依大眾捷運法第50條第1項第14款影響作業秩序及行車安全之行為，如果經勸止不聽者，可處1500元以上、7500以下罰鍰。同時，行為造成大眾捷運系統設備損壞、運轉障礙或構成危險之虞，本公司得拒絕運送。
北捷說，雖未接獲通報，提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。
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