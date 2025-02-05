快訊

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

自行車高掛捷運手環 北捷：若勸阻不聽最高罰7500

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾拍下腳踏車騎士將愛車放置在把手環上。圖／翻攝自網路
民眾拍下腳踏車騎士將愛車放置在把手環上。圖／翻攝自網路

近期民眾拍到有自行車騎士竟將車放置在捷運把手環上，引發批評。北捷強調，若影響行車安全，經勸阻不聽者，可處1500元以上到7500元以下罰鍰，若損壞捷運相關設備，北捷有權拒載。

根據民眾上傳影片可見，5到6名自行車騎士進站後，不是用手扶著車，而是將其高掛在把手上環，任憑捷運晃動。影片發出後，不少民眾留言，可以直接通報、完全無視捷運規定等內容。

北捷表示，依照規範，旅客攜帶自行車搭乘捷運應行注意事項，自行車停放車廂僅限第一節及最後一節，應停放於車門中間的立柱兩側或指定處所，並與列車行駛方向垂直。

北捷說，旅客攜帶自行車應「車不離身」，於車廂內旅客必須隨時扶持自行車，不可坐於座椅留置自行車單獨停放。若因其自行車造成本公司或第三人的損害，應負法律上相關責任。

北捷強調，旅客行為已影響行車安全，依大眾捷運法第50條第1項第14款影響作業秩序及行車安全之行為，如果經勸止不聽者，可處1500元以上、7500以下罰鍰。同時，行為造成大眾捷運系統設備損壞、運轉障礙或構成危險之虞，本公司得拒絕運送。

北捷說，雖未接獲通報，提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。

台北捷運 自行車

延伸閱讀

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

雙北捷運接桃園關鍵 捷運三鶯線「明年初通車」

女童捷運裡大哭吵鬧 爸爸1舉動網讚：需要多點這樣的父母

往返台北永寧轉運站將啟用 10線公車不再停靠捷運永寧站口

相關新聞

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

新北市一名女子2日晚間刷卡進入台北捷運府中站內，與家人聊了近一小時，沒有搭車就出站，最後被依規定加收費用共40元，讓她心生不滿找站務員理論，但經北捷解釋規定後，她仍無法接受，最終捷運公司選擇報警處理。

公費流感疫苗十萬多劑將用罄 衛福部籲留給高風險族群

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗...

自行車高掛捷運手環 北捷：若勸阻不聽最高罰7500

近期民眾拍到有自行車騎士竟將車放置在捷運把手環上，引發批評。北捷強調，若影響行車安全，經勸阻不聽者，可處1500元以上到...

午後變天2地大雨 周五強冷空氣上看「寒流」冷到下周一晨

今天開始寒流逐漸減弱，各地早晚還是偏冷。中央氣象署技正林秉煜表示，預計下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈...

因應開學即將到來 高公局：2月9日國五高乘載照常實施

交通部高公局今5日指出，2025年春節連假補班日(2月8日)鄰近開學日(2月11日)。參考往年經驗，高公局預判補班日隔日...

玉山山難頻傳冰封救援困難 沒這4項準備不要冒險登山

玉山國家公園10天內發生6起山域事故，主要都是長程路線，加上山區積雪，救援相當困難，玉管處提醒，沒有帶雪地裝備、怕冷、體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。