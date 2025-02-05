流感疫苗為什麼要每年打？病毒株猜錯沒效？ 醫師解惑

藝人大S赴日因流感併發肺炎病逝，全民瘋搶流感疫苗。婦產科醫師蘇怡寧今天在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書粉專表示，大眾對於流感疫苗還是有很多不了解的地方，例如流感疫苗為什麼需要每年打、誰來決定今年流感疫苗的病毒株是哪些、有沒有可能病毒株預測錯誤，他逐一解惑。

為什麼流感疫苗需要每年打？蘇怡寧說，不是因為流感疫苗保護力太短的關係，而是因為其他疫苗對付的敵人都是同一個，所以打一次可以撐很多年。但流感疫苗每年要對付的病毒株都不一樣，就因為每年流行的敵人都不同，所以才需要每年打。

至於誰來決定今年流感疫苗的病毒株是哪些？蘇怡寧表示，每年流感疫苗的病毒株選擇過程，是由世界衛生組織（WHO） 及各國流感監測機構合作完成的，基本上就是由WHO主導，必須提前半年以前跟專家開會討論下一季最可能流行的病毒株。

他說，像現在我們打的都是四價疫苗，就是包括兩種A型流感還有兩種B型流感的病毒株。因為疫苗製程也需要半年的時間，所以必須提前決定，沒有辦法等到開始流行之後再來製造疫苗，這時候已經來不及了。

有沒有可能病毒株預測錯誤？蘇怡寧表示，當然有可能，這就是面對病毒的不確定性，至於專家怎麼去預測，「如果連一般人都會了，那幹嘛還需要專家？這個交給專業處理就好」。像今年的聽說就很準，但即便疫苗與當年實際流行病毒不完全吻合，仍可降低重症和住院風險。

「每年乖乖打就對了」，蘇怡寧表示，也不用擔心今年沒有猜對病毒株沒效的問題，「因為這不是你可以決定的」，而且即便沒猜中，還是會產生抗體，難保某一天這個病毒株不會再流行回來，並沒有吃虧什麼。