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上帝的歌聲 波伽利將成首登大巨蛋開唱西洋歌手

中央社／ 台北5日電
義大利跨界視障歌唱家安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）（圖）睽違台灣樂壇10年，4月將首登台北大巨蛋開唱，成為大巨蛋開唱西洋歌手第一人。（牛耳藝術提供）中央社
義大利跨界視障歌唱家安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）（圖）睽違台灣樂壇10年，4月將首登台北大巨蛋開唱，成為大巨蛋開唱西洋歌手第一人。（牛耳藝術提供）中央社

被天后席琳狄翁譽為「上帝的歌聲」，義大利跨界視障歌唱家安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）睽違台灣樂壇10年，4月將重返台灣開唱，也成為第一個登上台北大巨蛋的西洋歌手。

波伽利從小被診斷出青光眼，12歲一場足球意外讓他永遠失明，但他不因此氣餒，善用天生美聲，再加上已故聲樂家帕華洛帝（Luciano Pavarotti）提攜，聲勢驚人。

波伽利擅長義大利民謠、歌劇，後來跨足流行樂。COVID-19疫情時，他隻身在米蘭大教堂獻唱「希望之歌」線上演唱會，創下YouTube古典音樂直播最高觀看紀錄，在人心低迷之時給予世人力量。

為滿足家人期望，波伽利進入比薩大學攻讀法律，並取得學位成為律師。但音樂始終是他無法割捨的夢想，1987年他開始在酒吧獻唱，正式踏上音樂之路。這個看似簡單的決定，也為世界帶來了一個足以改變古典音樂風景的傳奇。

波伽利名曲非常多，包括與莎拉布萊曼（SarahBrightman）合唱Time To Say Goodbye，與席琳狄翁（Celine Dion）合作The Prayer，都創下佳績，席琳狄翁也稱讚：「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利」。

至今波伽利累積全球9000萬張專輯銷售以及160億串流收聽次數，締造當代最暢銷古典跨界藝人的榮耀。

根據牛耳藝術今天發布的新聞稿，波伽利首次訪台就是2008年揭幕台中洲際棒球場，2013年曾首登台南，2010、2011、2015年3度在台北小巨蛋登台後，今年也將成為第一位在台北大巨蛋登台的西洋歌手。

這次波伽利將從雪梨搭乘私人飛機直飛台北，技術團隊近期將飛抵台北場勘，調整音響、技術規劃，主辦單位也密切與交響樂團、合唱團、技術團隊討論。牛耳藝術表示，10年前，波伽利團隊就已採用空運頂級專業麥克風與頂級音響系統；10年過去要求更勝以往，希望真實傳遞溫暖歌聲。

跨界歌手波伽利演唱會將於4月4日舉行，地點在台北大巨蛋，包括指揮、女高音、交響樂團、合唱團及售票等相關資訊將與國外確認後公布。

交響樂團 義大利 音樂

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