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雞蛋產地價調回22.5元 產業界憂3月蛋價再探底

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國內雞蛋產量持續增加，春節年後產地價重新調回每台斤22.5元，批發價仍維持每台斤32元。示意圖／聯合報資料照片
國內雞蛋產量持續增加，春節年後產地價重新調回每台斤22.5元，批發價仍維持每台斤32元。示意圖／聯合報資料照片

國內雞蛋產量持續生產過剩，春節前雞蛋產地價由每台斤22.5元調降4元至18.5元，年後重新調回22.5元，批發價仍維持每台斤32元。產業界表示，目前每日產量依舊超過國人所需，加上3月時先前換羽的母雞將重新投入生產，屆時蛋價恐再調降，甚至回到年前水準。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約3745萬隻，較過年前3794萬隻略降，雞蛋每日生產量12萬7500箱，也較年前略降，不過每日生產量仍超過國人所需150萬顆以上。

中華民國蛋價評議委員會執行長陳進丁表示，過年前的蛋銷售較好，加上寒流和日夜溫差較大影響，雞蛋產量也有些許減少，過年期間因為休市，有些雞農會進行換羽工作，老母雞也會進一步淘汰，預計3月初左右會重新投入生產，雖然產蛋母雞比之前少，天氣好的話產量也可能再增加，所以蛋價還有變數。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，過年前因為自用和送禮，一直都是雞蛋採購的旺季，但過年期間因為都休市庫存的蛋都賣不掉，而年後消費者採購力道又會疲軟，預估這個月銷路不會好，如果生產過剩還是這麼多的話，蛋價也一定不會高。

高傳謨也不諱言，前幾年蛋價好的時候，許多財團和民間都一窩蜂瘋養，導致種雞和蛋雞越來越多，當時沒人會料到現在蛋價會跌到這麼低，除非有辦法讓雞蛋銷路變好，或是禽流感疫情嚴峻了才有辦法讓蛋價回溫。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，過年期間生的蛋都還沒賣出去，下周蛋價應該會調整，但不一定是調高或調低，還要依市場消費力道來決定。

有蛋商表示，過年因為休市沒人買蛋，看到雞農自主換羽減產也樂觀其成，但畢竟在市場機制下量決定價格，對3月的蛋價能否回穩不甚樂觀，甚至可能重回年前水準，但還要再觀察。

蛋價 過年 雞蛋

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