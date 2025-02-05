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日本人對外國遊客不再友善？ 他曝原因、力薦1地「沒聽說歧視」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為福岡博多運河城。本報資料照片
圖為福岡博多運河城。本報資料照片

國人瘋日本旅遊，有網友認為日本人對外國遊客友善程度降了。日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，主要是在社群平台常出現外國旅客或者住在日本的外國人做壞事或不遵守規則的文章，這些刺激的內容會非常容易引起日本正義魔人共鳴。

「日本人的歐吉桑」表示，外國旅客做壞事的文章，通常很快就分享出去，留言也很多，所以在社群平台的曝光率高。本來不會討厭外國旅客的日本人，看到後可能受影響。他認為這才是最近對外國旅客不友善的日本人增加的理由。

他說，現在日本政府重視外國人才，一直宣傳對現在日本來說外國人多重要，對部分變得貧窮的日本人覺得被政府拋棄，所以拚命批評在日的外國人，以批評日本政府的決定。但他幾乎沒有看到批評台灣旅客或住日的台灣人的留言或新聞。

「日本人的歐吉桑」表示，他認為日本人討厭外國旅客的方向絕對不會改善，反而會愈來愈多。因為日本政府更大力推廣Inbound策略，貧窮日本人的人數也會增加。不敢面對自己人生的人只好向外國旅客亂發火，消除壓力，而且批評外國旅客就可以獲得很多網友的誇獎。所以這種攻擊外國旅客的私人媒體應該會更增加，隨著這種私人媒體增加，對外國旅客不友善的日本人也會更增加。

「日本人的歐吉桑」表示，他個人認為，東京、大阪、京都這些超大城市已經不是可以期待日本人友善態度的地方。只是國際性的商業魔都而已。他身為福岡人，真心推薦來福岡旅遊。這30年福岡的主要外國旅客是韓國人，完全沒有聽說歧視外國旅客的言論。從台灣可以直飛到福岡，福岡交通方便、自駕也安全、食物很好吃，物價也一點點便宜，而且外國旅客不多，可以專心享受真正日本的旅遊，歡迎大家來福岡（九州）玩。

日本 福岡

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