高雄外送員去年發生185件車禍 工會籲制度性問題應改善

高雄去年制定「外送平台業者管理自治條例」，規範業者對外送員做交通安全教育訓練至少1小時，降低外送員交通事故，去年仍發生185件外送員事故，釀1人死亡，相較前年無明顯改善；外送員表示每單價格下降、單趟距離拉長，長時間工作，難免疲勞駕駛，民代則要求修改條例，要求業者制定更公開透明的薪資計算公式。

高雄市外送員前3年共涉入643件交通意外，造成788人受傷，2人死亡，其中去年有185件外送員交通事件，造成284人受傷、1人死亡，相較前年231件、231人受傷、無人死亡，數據上無明顯改善；去年的死亡事件是一名28歲男性外送員在楠梓區後昌路直行時，與自巷口駛出的42歲男子相撞，對方傷重不治。

交通部3年前訂定機車外送交通安全指引，要求外送業者對所屬車輛和從業人員善盡管理責任，減少交通事故傷害，若外送員半年內若生2次重大違規，須報送普通重型機車駕訓班，全台111年4月至113年9月共有316人報送課程，實際完成上課者共234人，未完成而遭業者停權者共82人。

高雄市則在去年制定「高雄市外送平台業者管理自治條例」，規範業者須為外送員投保意外險，天然災害宣布停班時也應停止服務，此外定期實施教育訓練，對新進外送員提供交通安全教育訓練至少1小時。交通警察表示，外送員發生交通事故原因前3名為未依規定讓車、未保持安全距離、未保持安全間隔。

南台灣外送產業工會表示，許多交通意外責任不能完全歸咎於外送員，多數仍屬個人行為，尤其外送訂單單價持續下降，從每2公里40元降至4公里40元，迫使外送員需要完成更多訂單，才能維持基本收入「原本8小時薪酬，變成要工作12小時，訂單距離也拉長」，間接導致外送員面對長時間工作、疲勞駕駛的壓力。

工會表示，自治條例裁罰業者2至10萬可謂不痛不癢，平台業者應承擔更多責任，合理調整系統規則、提高訂單單價，保障外送員工作時數與休息權益，才能有效減少事故發生，呼籲制定中央層面法規，提升業者罰款金額、設立合理訂單價格標準，「政府與社會若能正視這些問題，將有助於減少交通事故發生」。

市議員白喬茵表示，外送平台趟次獎金跟費率不夠透明，許多外送員為了爭取更多獎金「趕衝趟數」，行駛忽略交通狀況與長時間工作導致疲勞駕駛，市府除了要求業者確實做好交通安全教育訓練外，也要持續修正自治條例，要求業者制定更公開透明、完整、合理的薪資計算公式，讓外送員在合理的工時下取得合理的薪資。