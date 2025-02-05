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瘋搶流感疫苗…家長不惜自費帶孩子打 醫曝「這類人」反要注意

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，全台也瘋搶打疫苗，公費幾乎無庫存，但下周二將開學，有家長擔心孩子長時間群聚恐讓疫情升級不惜自費帶孩子打疫苗，各校這周也請專人到校消毒。示意圖。圖／聯合報系資料照
大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，全台也瘋搶打疫苗，公費幾乎無庫存，但下周二將開學，有家長擔心孩子長時間群聚恐讓疫情升級不惜自費帶孩子打疫苗，各校這周也請專人到校消毒。示意圖。圖／聯合報系資料照

大S遊日本不幸感染流感猝逝引起各界震驚，全台也瘋搶打疫苗，公費幾乎無庫存。但下周二將要開學，有家長擔心孩子長時間群聚恐讓疫情升級不惜自費帶孩子打疫苗，各校這周也請專人到校消毒。醫師也提醒，雖多數學生上學期有打疫苗具備抗體，但也可能會感染帶病毒回家，反而是未施打「家長」應更注意。

北市國小家長聯合會總會長蕭雯謙表示，上學期各校都有陸續讓學生統一接種公費疫苗，約6、7成學生應都有接種，也有不少家長會自己帶孩子到診所打自費選廠牌，這幾天大S事件爆發後，小朋友日常在學校、安親班接觸到的人相當多，不少家長趁開學趕快幫未施打小孩預約公費甚至自費施打防範。

士林國小家長會長官雲表示，疫情過後再標準上都有既定SOP，這幾天老師已陸續回到學校，針對教室內外空間都用紫外線燈照射殺菌，並請人對校內環境清掃，加上這次過年後並未馬上開學有緩衝期，也讓家長較為放心。

延平國小校長陳清義表示，校內這禮拜都已經請專人針對內外環境都打掃，並用藥水消毒，以他觀察來看，家長、學生都非常自律，校內近9成學生日常上課、寒假課輔班口罩都不離身，開學後也會加強宣導，並透過訊息、通知到等方式，提醒孩子勤洗手、戴口罩，若有不舒服就在家休息，避免傳染擴散。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇提醒，去年秋季各校陸續都有請醫療團隊到校施打公費疫苗，目前仍具有抗體，不用過度擔心，但打疫苗僅能防範重症，還是有機率感染，加上小朋友學校日常接觸碰撞較多，反而是未施打家長需多加注意，無論自費或公費應盡快施打。

朋友 疫苗 醫師

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