大S流感恐慌蔓延...北市醫療院所公費疫苗被掃光 急採購自費疫苗

藝人大S赴日因流感併發肺炎病逝，引發全台搶打疫苗。北市前天與昨天共接種超過1.1萬劑，昨傍晚統計剩900多劑。有些醫療院所的公費、自費疫苗全打完，緊急採購自費疫苗仍預約一空，醫師觀察這波95%以上都是年輕人，3、4成要赴日。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，根據昨日晚間9點北投區合約醫療診所回報公費疫苗數量全為零，其他行政區應該也是類似狀況。

本報統計昨日各縣市疫苗剩餘量，北市900劑、新北1.8萬劑、桃園1.97萬劑、台中逾2.28萬劑、台南2483劑、高雄2995劑。

洪德仁說，疾管署會依照各縣市人口數去配發公費疫苗，經過前天與昨天的搶打，截至昨天最新剩餘劑量統計，新北尚有1.8萬、桃園1.9萬劑，代表之前剩餘數量更多，北市剩下900劑，已經快打完，因此他認為北市是六都中打得最好。

他表示，這波來打疫苗的民眾95%以上都是年輕人，要去日本占3、4成，甚至有人明天要赴日趕在今天來他的診所打疫苗，但是昨天公費、自費疫苗均已接種完。即便緊急採購自費疫苗，也已經被預約一空。

洪德仁指出，疾管署昨天公布自費流感疫苗部分還有約40萬劑庫存，「這個時間點，民眾自費接種的意願還是強」，應該會有醫療院所會再採購疫苗。他也呼籲民眾不要恐慌，疾管署預估流感疫情兩周後會回到常態，而且抗病毒藥物也充裕。

北市昨日下午6點統計，公費流感疫苗剩餘900多劑，並公布庫存量超過50劑的合約醫療院所共8家，記者今上午致電多數院所均已無疫苗可打。衛生局今表示，門診開診時間及服務量能不一，預計本周打完。