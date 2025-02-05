快訊

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

大S流感恐慌蔓延...北市醫療院所公費疫苗被掃光 急採購自費疫苗

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
藝人大S赴日因流感併發肺炎病逝，引發全台搶打疫苗，今早仍有不少民眾排隊等打疫苗。記者林佳彣／攝影
藝人大S赴日因流感併發肺炎病逝，引發全台搶打疫苗，今早仍有不少民眾排隊等打疫苗。記者林佳彣／攝影

藝人大S赴日因流感併發肺炎病逝，引發全台搶打疫苗。北市前天與昨天共接種超過1.1萬劑，昨傍晚統計剩900多劑。有些醫療院所的公費、自費疫苗全打完，緊急採購自費疫苗仍預約一空，醫師觀察這波95%以上都是年輕人，3、4成要赴日。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，根據昨日晚間9點北投區合約醫療診所回報公費疫苗數量全為零，其他行政區應該也是類似狀況。

本報統計昨日各縣市疫苗剩餘量，北市900劑、新北1.8萬劑、桃園1.97萬劑、台中逾2.28萬劑、台南2483劑、高雄2995劑。

洪德仁說，疾管署會依照各縣市人口數去配發公費疫苗，經過前天與昨天的搶打，截至昨天最新剩餘劑量統計，新北尚有1.8萬、桃園1.9萬劑，代表之前剩餘數量更多，北市剩下900劑，已經快打完，因此他認為北市是六都中打得最好。

他表示，這波來打疫苗的民眾95%以上都是年輕人，要去日本占3、4成，甚至有人明天要赴日趕在今天來他的診所打疫苗，但是昨天公費、自費疫苗均已接種完。即便緊急採購自費疫苗，也已經被預約一空。

洪德仁指出，疾管署昨天公布自費流感疫苗部分還有約40萬劑庫存，「這個時間點，民眾自費接種的意願還是強」，應該會有醫療院所會再採購疫苗。他也呼籲民眾不要恐慌，疾管署預估流感疫情兩周後會回到常態，而且抗病毒藥物也充裕。 

北市昨日下午6點統計，公費流感疫苗剩餘900多劑，並公布庫存量超過50劑的合約醫療院所共8家，記者今上午致電多數院所均已無疫苗可打。衛生局今表示，門診開診時間及服務量能不一，預計本周打完。

北市 流感疫苗

延伸閱讀

大S流感病逝...台中瘋搶疫苗撲空 衛生所大排長龍

大S流感病逝效應 嘉市診所、藥局大排長龍…恍若當年新冠防疫

立委質疑疫苗預算執行率僅1成 疾管署說明已全數執行完

北市公費疫苗搶打單日破5200劑 庫存不到千劑

相關新聞

公費流感疫苗十萬多劑將用罄 衛福部籲留給高風險族群

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗...

午後變天2地大雨 周五強冷空氣上看「寒流」冷到下周一晨

今天開始寒流逐漸減弱，各地早晚還是偏冷。中央氣象署技正林秉煜表示，預計下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈...

因應開學即將到來 高公局：2月9日國五高乘載照常實施

交通部高公局今5日指出，2025年春節連假補班日(2月8日)鄰近開學日(2月11日)。參考往年經驗，高公局預判補班日隔日...

大S因流感肺炎重症猝逝 蘇一峰曝「大白肺」可怕：被痰液水腫活活淹死

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間流感併發肺炎猝逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今天在臉書表示，大S...

周五「冷空氣再加碼」 賈新興：估寒流探4度極端低溫、台北恐9.5度

周五將有強烈大陸冷氣團或入冬第三波寒流南下，「冷空氣再加碼」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube...

高雄外送員去年發生185件車禍 工會籲制度性問題應改善

高雄去年制定「外送平台業者管理自治條例」，規範業者對外送員做交通安全教育訓練至少1小時，降低外送員交通事故，去年仍發生1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。