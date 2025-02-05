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站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

聯合新聞網／ 綜合報導
新北一名女子，刷卡進入台北捷運府中站內，與家人聊了近一小時，沒有搭車就出站，被依規定加收費用共40元，心生不滿找站務員理論；此為捷運示意圖。聯合報系資料照
新北一名女子，刷卡進入台北捷運府中站內，與家人聊了近一小時，沒有搭車就出站，被依規定加收費用共40元，心生不滿找站務員理論；此為捷運示意圖。聯合報系資料照

新北市一名女子2日晚間刷卡進入台北捷運府中站內，與家人聊了近一小時，沒有搭車就出站，被依規定加收費用共40元，她心生不滿找站務員理論，但經北捷解釋規定後，她仍無法接受，最終捷運公司選擇報警處理。

根據《東森新聞》報導，事件發生於2日晚上8點多，一名女子刷票進入北捷府中站，在站內聊天聊了近一小時，沒有搭車就出站，最後被收取40元車資，讓她相當不滿，她認為同站進出應該只被收20元，氣得找站務員理論。

站務員得知後，立即向女子解釋相關規定，但她聽完仍無法接受，繼續大吵大鬧，對方只好報警處理。

根據北捷公布的《臺北捷運系統旅客須知》第13點規定，不同車站進出，最大限時為2小時；同站進出，最大限時為15分鐘，違者除應付票價外，應於車站詢問處繳交或由驗票閘門自動扣除單程最低票價之金額。

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