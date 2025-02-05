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配合2025平溪天燈節 台鐵調整列車時刻、加開班次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025平溪天燈節將登場，為加強疏運活動人潮，台鐵公司宣布，活動當天將調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。圖／新北市觀旅局提供
2025平溪天燈節將登場，為加強疏運活動人潮，台鐵公司宣布，活動當天將調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。圖／新北市觀旅局提供

2025平溪天燈節將登場，為加強疏運活動人潮，台鐵公司宣布，活動當天將調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

2025平溪天燈節將於2月8日（六）、2月12日（三）2日登場，不僅有蛇年造型主燈，更首度結合光雕秀，還有限量的天燈限量便當。

台鐵表示，為加強疏運新北市2025平溪天燈節活動人潮，於活動舉辦當日（2月8日及2月12日）調整平溪／深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

時刻調整重點如下：

一、列車分段行駛：

2月8日及2月12日：平溪線時刻表班次部分暫停行駛。

2月8日：改開行瑞芳-菁桐、瑞芳-海科館。

2月12日：改開行瑞芳-十分、十分-菁桐及瑞芳-海科館班次。

二、活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

三、相關車次、時刻及行駛區間，即日起公告於台鐵公司網站（https://www.railway.gov.tw）及各相關車站，敬請旅客務必於乘車前確認。

另外，新北市政府2月8日及2月12日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站、基隆站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。

2025平溪天燈節列車時刻表（2月12日十分場）。圖／台鐵提供
2025平溪天燈節列車時刻表（2月12日十分場）。圖／台鐵提供
2025平溪天燈節列車時刻表（2月8日平溪場）。圖／台鐵提供
2025平溪天燈節列車時刻表（2月8日平溪場）。圖／台鐵提供

平溪 瑞芳

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