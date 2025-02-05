流感疫苗之亂 醫師籲1類人「包含長者」先別跟上恐慌列車接種

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎猝逝，國人近日搶打流感疫苗。整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」今天表示，現在流感疫苗可能偏短缺之下，他傾向建議近3月內已經經歷過明顯症狀而痊癒者，可以先不跟上恐慌列車接種，包含長者，「因為這是你們有相對較強的免疫力，相對不危險」。

姜冠宇說，流感疫苗接種本身幾乎沒有什麼限制，但是如果需要出國、出差者，或大量面對人群且體質脆弱者，還沒感染且開工還沒疫苗，就麻煩了一些。

姜冠宇補充2個來自他處的講法，「可否打肺炎鏈球菌疫苗替代？它可防流感重症嗎？」他說，肺炎鏈球菌是所有非典型肺炎（及含流感、新冠）感染並發展為重症之後頭號「趁火打劫」的細菌，所以肺鏈疫苗是幹掉趁火打劫者用的，「要防止大S這類狀況，其實不太有幫助」。

他說，因為肺鏈疫苗帶來的防禦，與流感浸潤形成重症的過程無關；就想成還是會重症，只是重症後少個11%掰掉的機會，故這是對長者照顧有幫助。但對出國者，和偏年輕體質會急速惡化者沒什麼幫助。

「是否事先準備抗病毒藥物？請醫師找個理由幫忙開立？」姜冠宇表示，除非是真的陽性、或症狀真的像，「這個事先準備，我覺得不是好的想法」，試想黴漿菌在亞洲為何吃抗生素很多都無效，就是醫師們都不太驗，未必是黴漿菌就直接投與抗生素，結果兩岸三地抗藥性大致落在7成，抗病毒藥物作為管制的意義就在這裡。想想看當真正有危險的人，好不容易症狀開始48小時內服用抗病毒，結果克流感無效的窘境。

姜冠宇表示，雖然名人事件都會給我們一些衝擊和提醒，但是它不應該讓我們陷入恐慌和爭奪，台灣社會一直需要的是理性的思考和宏觀的格局。