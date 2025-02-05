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美國病童心臟重症回台就醫 台大醫曝：看診諮詢自費僅800元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，在台灣要看專科醫師很容易，只要上網掛號即可，相對來說，在美國要看有次專科執照的醫師，不是想看就能看到。本報資料照片
台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，在台灣要看專科醫師很容易，只要上網掛號即可，相對來說，在美國要看有次專科執照的醫師，不是想看就能看到。本報資料照片

大S病逝日本，民眾對各國醫療轉診制度提出比較與觀察。台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安在臉書分享，近期收治一位9月大心房中隔缺損病童，母親是台灣人、父親是美國人，雖在美國知名兒童醫院追蹤，「但想聽聽台灣醫師的意見」，自己說明病情後，病童父親感嘆「美國醫師看診時間長，但常沒有回應到重點。」

看診過程中，陳俊安以英文和病童家屬對談，根據對方從美國攜回的病歷，解釋病童未來可能發生的問題，與治療時機與方式。陳俊安提到，病童父親認為台灣醫師解釋得比美國更清楚，這是因為台灣醫師看診人數多，「每位醫師都練就直搗重點、字字珠璣功力。」

「看了一眼病童門診結帳單，全自費台幣800元有找。」陳俊安表示，看到帳單價格，民眾一定會對台灣醫療更滿意，且要是持台灣健保卡，自己提供上述專業諮詢「只要100元」，情況令人難過。

陳俊安說，在台灣要看專科醫師很容易，只要上網掛號即可，相對來說，在美國要看有次專科執照的醫師，不是想看就能看到；對民眾而言，可自由選擇醫師看診，一定樂觀其成，但轉診制度方便，讓醫學中心也看了很多輕症門診，政府雖倡議分級醫療、轉診制度，但制度上缺乏鼓勵與強制性，任何人隨時都可至醫學中心掛號。

台灣實施健保制度，醫師薪資待遇與健保給付連動。陳俊安表示，同一種疾病在醫學中心看診給付較高，站在醫師角度，看輕症比較輕鬆，且看愈多患者收入愈高，何樂而不為，但這與醫學中心處理急、重、難症的假執相牴觸；自己是專看複雜心臟疾病的專科醫師，往往要花更多時間了解患者病況，向病人與家屬說明，但在現行給付制度下，並沒有獲得比較多給付。

美國 醫學中心 醫師

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