大S流感病逝...台中瘋搶疫苗撲空 衛生所大排長龍

藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息傳出，台中市衛生局統計，台中市公費流感疫苗因彰化、南投人也跨縣市搶打，二天來打逾1.5萬劑，預約平台緊急關閉，今天還有人衝衛生所搶打，有的撲空，也有的在等殘劑。

台中市北屯區四民衛生所今天一早就大排長龍，很快就沒疫苗，仍有民眾不死心，等著要打疫苗殘劑。有的民眾是因為要出國，也有民眾看到新聞覺得要打，但到場發現已沒疫苗。

台中市中西區衛生所今早也大排長龍，搶打流感疫苗，但不到10時就打完了，只剩新冠疫苗。有民眾說，新冠也可以預防併發肺炎，來了就打吧！還有民眾請假2小時要來打疫苗，她說，「希望排到自己時疫苗又到貨了。」

衛生局說明，原定中台灣元宵燈會2月8日至23日要在園區設站提供流感疫苗、新冠肺炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，近期流感疫苗接種踴躍，如流感疫苗用罄，仍會在接種站持續提供新冠、19、13價及23價肺炎鏈球菌疫苗接種服務。

疾管署統計，上周（1月26至2月1日）台中市類流感門、急診就診1萬3563人次，新增5例流感併發重症個案，為50至70多歲男子，大多未打流感疫苗。去年十月至今，台中市流感併發重症67例、15例死亡，多數有慢性病，多數沒打流感疫苗。

診所醫師施勝桓說，前天上午大S流感病逝日本消息一出，診所電話就狂響被打爆，還有民眾已經連找2、3家診所都無疫苗可打，出現搶打潮，昨上午再現搶打潮，公費疫苗全部打完，預約平台大爆滿，昨也緊急關閉，目前僅剩預約平台劑量，以及自費流感疫苗。

曾梓展說明，前天藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息傳出後，衛生局統計，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，昨早統計，公費疫苗還剩2萬8540劑，昨天下午5時，台中市公費流感疫苗結存2萬2815劑，但因為有的診所習慣在晚間門診結束後通報，因此儲量還可能更低。

衛生局也發現，中部民眾也湧進台中搶打疫苗，包括衛生局疫苗預約平台也爆量，因此在昨中午緊急關閉，保留5000劑給平台，預估燈會催打站恐喊卡。