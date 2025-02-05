開學前再湧車潮 2月9日國5北向高乘載管制照常實施
春節連假補班日2月8日鄰近開學日2月11日。高速公路局參考往年經驗，預判補班日隔日2月9日，國5仍將出現大量北向車潮，因此照常實施國5北向下午3時至晚間8時高乘載管制。
高公局表示，以往彈性放假利用周六補上班的隔日，國5北上交通量較低（雪隧通過量約3.2至3.3萬輛次），交通狀況大致正常。今年春節連假補班日後3日即為開學日，參考往年經驗，鄰近開學的補班日隔日，國5北向交通量較一般補班日隔日增加。
高公局預估，2月9日國5雪隧北向通過量將達3.5萬輛次，與一般周日相近，如不實施高乘載管制，國5北向於上午10時至晚間10時將有長時段壅塞，因此當日下午3時至晚間8時國5蘇澳至頭城北向入口匝道高乘載管制照常實施。
高公局提醒，2月9日除照常實施國5北向高乘載管制外，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制、大客車通行路肩與主線儀控等措施。
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