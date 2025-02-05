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午後變天2地大雨 周五強冷空氣上看「寒流」冷到下周一晨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天下半天之後水氣增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨機率逐漸提高，此外，台北、桃園、新竹、苗栗下半天到晚上之後降雨機率明顯提高，今晚起基隆北海岸、東北部注意局部較大雨勢出現機會。本報資料照片
今天下半天之後水氣增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨機率逐漸提高，此外，台北、桃園、新竹、苗栗下半天到晚上之後降雨機率明顯提高，今晚起基隆北海岸、東北部注意局部較大雨勢出現機會。本報資料照片

今天開始寒流逐漸減弱，各地早晚還是偏冷。中央氣象署技正林秉煜表示，預計下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈大陸冷氣團到寒流之間，這波冷空氣影響會持續到下周一清晨，溫度要到下周一白天之後才會明顯回升。周五下半天到下周一清晨這段期間比較寒冷，要注意保暖。

林秉煜表示，目前東半部雲量偏多，西南側雲量也是偏多，西半部和外島都可看到陽光，今天上半天的天氣比較穩定。不過，今天下半天之後水氣增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨機率逐漸提高，此外，台北、桃園、新竹、苗栗下半天到晚上之後降雨機率明顯提高，今晚起基隆北海岸、東北部注意局部較大雨勢出現機會。

今天清晨平地最低溫是苗栗西湖6.5度，林秉煜表示，高雄以北、宜花、金馬也都有出現10度低溫，其他地區普遍出現12至14度低溫。

未來溫度趨勢，林秉煜表示，今天開始寒流逐漸減弱，白天高溫，北部和東半部提升到16至17度左右，中南部20至21度之間。今晚到明天清晨溫度相對偏冷，中部以北、東半部14度左右，另外在南部地區16度，沿海空曠地區或竹苗注意有接近10度左右低溫。

下一波冷空氣影響在周五之後，他說，周五下半天之後溫度由北到南逐漸變冷，北部高溫16至18度，中南部20至24度；周六之後受到冷空氣影響，溫度明顯下降許多。預估最冷時間點落在周六至周日，溫度相對寒冷。下周一白天之後各地高溫逐漸回升18至21度左右，當溫度明顯回升要注意日夜溫差變化。

低溫提醒部分，林秉煜表示，周五晚間受到冷空氣影響，北台灣溫度明顯變化，苗栗以北、宜蘭、北花蓮、金馬有10度低溫出現機會，其他各地低溫12至14度左右。周六晚間到周日清晨，整體溫度偏冷，台南以北、東半部、金馬都有8至10度低溫，其他各地低溫12至14度左右。周日晚間到下周一清晨，溫度稍微回升，感受還是寒冷，台南以北、東半部、金馬持續會有10度左右出現的機率。

降雨趨勢，林秉煜表示，今天下半天降雨機率稍微提高，包括基隆北海岸、東半部下雨機率比較高，山區機率相對比較高一點。今晚到明天清晨降雨範圍稍微擴大，北部、包括竹苗也有零星降雨機會，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢出現情形。周四到下周降雨有開始逐漸緩和趨勢。

周五、周六隨著冷空氣南下，降雨範圍有比較少，林秉煜表示，包括桃園以北、東半部、山區有降雨情況，周六之後山區降雨逐漸緩和。周日、下周一晨降雨更縮小，主要在迎風面的基隆北海岸、東半部，大台北零星降雨。下周一、下周二轉為偏東風，降雨侷限在東半部地區。

林秉煜表示，今天下午到明天西半部3000公尺以上高山有零星降雪機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
低溫提醒。圖／中央氣象署提供
低溫提醒。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今天定量降雨預報。圖／中央氣象署提供
今天定量降雨預報。圖／中央氣象署提供

低溫 基隆

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