快訊

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

聽新聞
0:00 / 0:00

公費流感疫苗十萬多劑將用罄 衛福部籲留給高風險族群

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
打疫苗示意圖。聯合報系資料照
打疫苗示意圖。聯合報系資料照

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗栗。公費疫苗僅剩約十萬劑，本周可能用罄，對是否增購疫苗，疾管署表示需再評估。衛福部長邱泰源呼籲，把疫苗留給真正有需要人，包括高齡、慢性病等高風險的族群。

許多縣市衛生所及診所門口周二清晨出現排隊打疫苗人潮，周二昨日流感疫苗施打近4萬劑，寫下2個多月以來新高。疾管署發言人曾淑慧表示，是否再加購公費疫苗還要評估，現在自費市場還有約40萬劑疫苗可供接種。

曾淑慧引述研究結果表示，一人感染流感約可以傳給1.3人；要避免社區傳播，流感疫苗覆蓋率要達23%。我國目前除公費已經接種約643萬劑外，自費疫苗至少也打15萬劑，加上自然感染的民眾，群體免疫力至少超過3成，不用過度擔心。

另針對類流感發病者等提供的公費抗病毒藥劑，還有儲備量約278萬人份，為人口數的12%。邱泰源強調，存量「非常足夠」，一定能度過難關。曾淑慧說，上周使用量為2萬人次，本流感季總使用量22萬份，去年流感高峰使用量約為每周3至4萬份。

公費流感疫苗、公費抗病毒藥劑查詢地圖。圖／疾管署提供
公費流感疫苗、公費抗病毒藥劑查詢地圖。圖／疾管署提供

流感疫苗 疾管署 邱泰源

延伸閱讀

民眾搶打疫苗 台南公布剩餘流感疫苗名單查詢網

衛福部部長邱泰源 從偏鄉到杏林領袖 醫路向前、守護全民健康

大S流感病逝全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

衛福部遭凍結10.2億 邱泰源憂衝擊醫療院所運作

相關新聞

公費流感疫苗十萬多劑將用罄 衛福部籲留給高風險族群

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗...

午後變天2地大雨 周五強冷空氣上看「寒流」冷到下周一晨

今天開始寒流逐漸減弱，各地早晚還是偏冷。中央氣象署技正林秉煜表示，預計下一波冷空氣周五下半天之後開始南下，強度大約在強烈...

因應開學即將到來 高公局：2月9日國五高乘載照常實施

交通部高公局今5日指出，2025年春節連假補班日(2月8日)鄰近開學日(2月11日)。參考往年經驗，高公局預判補班日隔日...

大S因流感肺炎重症猝逝 蘇一峰曝「大白肺」可怕：被痰液水腫活活淹死

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間流感併發肺炎猝逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今天在臉書表示，大S...

周五「冷空氣再加碼」 賈新興：估寒流探4度極端低溫、台北恐9.5度

周五將有強烈大陸冷氣團或入冬第三波寒流南下，「冷空氣再加碼」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube...

高雄外送員去年發生185件車禍 工會籲制度性問題應改善

高雄去年制定「外送平台業者管理自治條例」，規範業者對外送員做交通安全教育訓練至少1小時，降低外送員交通事故，去年仍發生1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。