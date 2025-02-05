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公費流感疫苗十萬多劑將用罄 衛福部籲留給高風險族群
女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗栗。公費疫苗僅剩約十萬劑，本周可能用罄，對是否增購疫苗，疾管署表示需再評估。衛福部長邱泰源呼籲，把疫苗留給真正有需要人，包括高齡、慢性病等高風險的族群。
許多縣市衛生所及診所門口周二清晨出現排隊打疫苗人潮，周二昨日流感疫苗施打近4萬劑，寫下2個多月以來新高。疾管署發言人曾淑慧表示，是否再加購公費疫苗還要評估，現在自費市場還有約40萬劑疫苗可供接種。
曾淑慧引述研究結果表示，一人感染流感約可以傳給1.3人；要避免社區傳播，流感疫苗覆蓋率要達23%。我國目前除公費已經接種約643萬劑外，自費疫苗至少也打15萬劑，加上自然感染的民眾，群體免疫力至少超過3成，不用過度擔心。
另針對類流感發病者等提供的公費抗病毒藥劑，還有儲備量約278萬人份，為人口數的12%。邱泰源強調，存量「非常足夠」，一定能度過難關。曾淑慧說，上周使用量為2萬人次，本流感季總使用量22萬份，去年流感高峰使用量約為每周3至4萬份。
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