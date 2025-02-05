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因應開學即將到來 高公局：2月9日國五高乘載照常實施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部高公局宣布，2月9日實施國5北向15至20時高乘載管制。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
交通部高公局宣布，2月9日實施國5北向15至20時高乘載管制。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

交通部高公局今5日指出，2025年春節連假補班日(2月8日)鄰近開學日(2月11日)。參考往年經驗，高公局預判補班日隔日星期天(2月9日)，國5仍將出現大量北向車潮，故照常實施國5北向15至20時高乘載管制

高公局表示，以往彈性放假利用週六補上班的隔日，國5北上交通量較低(雪隧通過量約3.2至3.3萬輛次)，交通狀況大致正常。今年春節連假補班日後3日即為開學日。參考往年經驗，鄰近開學之補班日隔日，國5北向交通量較一般補班日隔日增加。因此，高公局預估2月9日國5雪隧北向通過量將達3.5萬輛次，與一般週日相近。如不實施高乘載管制，預測國5北向於上午10時至22時將有長時段壅塞，故當日15至20時國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制照常實施。

高公局提醒，2月9日除照常實施國5北向高乘載管制外，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制、大客車通行路肩與主線儀控等措施，請用路人多多配合。另請用路人開車出門前務必檢查車況，避免於途中發生車輛故障影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路，切勿分心、疲勞駕駛，以保行車安全。

連假 雪隧 高乘載管制

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