大S流感病逝 新北公費流感疫苗搶打 只剩1萬8千劑

藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，掀起民眾搶打疫苗潮，新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告，截至2月4日，公費流感疫苗剩餘1萬8000劑左右，呼籲留給高風險長者、幼兒與慢性病患者，相關公費疫苗施打點，衛生局網頁都可以查詢。新北市長侯友宜也說，公費劑量不足，已向中央反映，希望中央能多多支持。

陳潤秋表示，疾管署推估，春節連假後一到兩周會開始下降，不過一、兩周有逐漸回升情形，主要原因是春節連假期間有不少民眾沒有就醫，開工後，各醫療就診人數會有上升情形。

陳潤秋表示，去年新北市府採購一百萬劑左右，截至2月4日，已經施打99萬劑，目前還剩餘1萬8000劑，今年1月1日為了鼓勵民眾施打，中央開放擴大提供全國6個月以上尚未接種民眾接種，不過目前剩餘數量不多，呼籲留給高風險族群施打。

陳潤秋表示，目前是呼吸道傳染疾病季節，除了接種疫苗，也要落實有呼吸道症狀咳嗽要遮掩口鼻，發燒類流感情況，要戴口罩，加上諾羅病毒也在流行， 大家也要勤洗手。

侯友宜表示，春節期間結束，很多民眾因為互相往來，進入類流感高峰期，春節過後到醫院就診人數迅速上升，大家要強化防範。

侯友宜說，公費疫苗施打準備百萬劑，已打了99萬劑，剩下數量不是那麼多，既然量不夠，已有跟中央反映，希望中央多給支持。

侯友宜強調，最重要民眾要自己防範呼吸道傳染疾病，除了接種疫苗、勤洗手，回到勤洗手、到人多擁擠地方把口罩戴起來，生病不舒服就在家好好休息，避免病情惡化。