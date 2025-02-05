快訊

彌補了辜汪之憾 辜嚴倬雲08年會陳雲林兩岸交流名留青史

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

聽新聞
0:00 / 0:00

大S流感病逝效應 嘉市診所、藥局大排長龍…恍若當年新冠防疫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大S流感病逝民眾搶打疫苗看診，嘉市部分藥局如新冠疫情防疫重現民眾排隊。 記者魯永明／攝影
大S流感病逝民眾搶打疫苗看診，嘉市部分藥局如新冠疫情防疫重現民眾排隊。 記者魯永明／攝影

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，加上春節過後學校開學、元宵燈節歡慶活動等，增加人群聚集機會，疫情傳播風險上升，嘉義市昨天上午剩5千劑公費疫苗，被80多家醫療院所領走逾一半，剩2千劑，除醫院診所打疫苗人多，部分藥局也出現民眾大排長龍掛隊領藥買藥，有如新冠疫情防疫重現。

嘉義市老字號大安藥局，過年上班後民眾特別多，藥師、店員忙翻天，藥師說，新冠疫情期間是協助衛福部疫情指揮中心，發送民眾口罩、快篩劑等防疫工作，民眾每天大排長龍，現在換流感疫情，雖未協助衛福部防疫工作，但因應民眾看診拿處方箋取藥、買治流感藥物、諮詢用藥等，比平日工作量加倍。

大S流感病逝催出流感疫苗施打潮，嘉市府衛生局原擔心疫苗到期用不完，如今剩下5千劑公費疫苗，到昨天剩2千多劑，明起元宵節前，加開3場社區接種站：6日、7日、8日下午在文化公園 (民族路與文化路交叉處)開設流感及新冠JN.1疫苗接種站。

設籍嘉市的市民在3場次接種流感或新冠疫苗，除每種疫苗可贈送嘉義市聯名款乖乖1包，設籍嘉市65歲以上民眾接種新冠JN.1疫苗再加碼贈送百元禮券，此3場疫苗接種站服務對象流感疫苗為3歲以上，新冠疫苗為12歲以上，請民眾帶身分證及健保卡踴躍前往接種。

大S流感病逝民眾搶打疫苗看診，嘉市部分藥局如新冠疫情防疫重現民眾排隊。 記者魯永明／攝影
大S流感病逝民眾搶打疫苗看診，嘉市部分藥局如新冠疫情防疫重現民眾排隊。 記者魯永明／攝影

嘉義 流感疫苗 疫情

延伸閱讀

春節旅遊人潮帶回流感病毒 流感門診人數攀升醫提醒防護

日本旅遊怎麼避免得流感？ 林氏璧公開私人8項防疫小物

火葬場不堪負荷、藥廠增產不及…流感病毒延燒多國 日韓疫情現況曝

30歲男流感亡 蘇一峰：病毒破壞肺部抵抗力致黴菌感染

相關新聞

大S因流感肺炎重症猝逝 蘇一峰曝「大白肺」可怕：被痰液水腫活活淹死

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間流感併發肺炎猝逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今天在臉書表示，大S...

周五「冷空氣再加碼」 賈新興：估寒流探4度極端低溫、台北恐9.5度

周五將有強烈大陸冷氣團或入冬第三波寒流南下，「冷空氣再加碼」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube...

日本旅遊急病恐天價醫療費 林氏璧建議抵達後可考慮1保險

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間不幸死於流感併發肺炎，享年48歲。國人在日本旅遊，萬一急病住院，醫療費用恐怕動輒百萬元。前台...

30歲男流感亡 蘇一峰：病毒破壞肺部抵抗力致黴菌感染

藝人大S徐熙媛不幸死於流感併發肺炎，享年48歲，引起國人正視流感疫情嚴重現況。昨疾病管制署公布流感死亡病例中，包括1名3...

大S流感病逝 新北公費流感疫苗搶打 只剩1萬8千劑

藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，掀起民眾搶打疫苗潮，新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告，截至2月4日，公費流感疫...

南橫公路摩天路段 落石清除恢復通車

南橫公路台東端的摩天路段疑因地震發生邊坡落石，交通中斷，今天上午9時已恢復雙向通車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。