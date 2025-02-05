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大S流感病逝效應 嘉市診所、藥局大排長龍…恍若當年新冠防疫
大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，加上春節過後學校開學、元宵燈節歡慶活動等，增加人群聚集機會，疫情傳播風險上升，嘉義市昨天上午剩5千劑公費疫苗，被80多家醫療院所領走逾一半，剩2千劑，除醫院診所打疫苗人多，部分藥局也出現民眾大排長龍掛隊領藥買藥，有如新冠疫情防疫重現。
嘉義市老字號大安藥局，過年上班後民眾特別多，藥師、店員忙翻天，藥師說，新冠疫情期間是協助衛福部疫情指揮中心，發送民眾口罩、快篩劑等防疫工作，民眾每天大排長龍，現在換流感疫情，雖未協助衛福部防疫工作，但因應民眾看診拿處方箋取藥、買治流感藥物、諮詢用藥等，比平日工作量加倍。
大S流感病逝催出流感疫苗施打潮，嘉市府衛生局原擔心疫苗到期用不完，如今剩下5千劑公費疫苗，到昨天剩2千多劑，明起元宵節前，加開3場社區接種站：6日、7日、8日下午在文化公園 (民族路與文化路交叉處)開設流感及新冠JN.1疫苗接種站。
設籍嘉市的市民在3場次接種流感或新冠疫苗，除每種疫苗可贈送嘉義市聯名款乖乖1包，設籍嘉市65歲以上民眾接種新冠JN.1疫苗再加碼贈送百元禮券，此3場疫苗接種站服務對象流感疫苗為3歲以上，新冠疫苗為12歲以上，請民眾帶身分證及健保卡踴躍前往接種。
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