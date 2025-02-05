春節旅遊人潮帶回流感病毒 流感門診人數攀升醫提醒防護

流行性感冒隨春節假期結束後呈現攀升趨勢，學生族群下周起將陸續回到校園，台中慈濟醫院呼吸治療科主任陳立修呼籲已有感冒症狀的人配戴口罩，做好呼吸道防護，保護自己也不要傳染他人，屬於高風險族群的人也盡快接種流感疫苗，目前施打疫苗都要先跟醫院診所確認，避免空跑一趟。

呼吸治療科主任陳立修觀察，呼吸道傳染病門診就診人數明顯上升；他表示，寒假春節外出旅遊人潮，同時帶回流感病毒，開工上班後經過兩、三天潛伏期，流感症狀就一一浮現。陳立修指出，若察覺自己感冒，請立刻配戴口罩防護呼吸道，不要猜自己是感冒還是流感，只要持續發燒38度以上、伴隨呼吸困難、噁心想吐，或全身性肌肉痠痛，就要趕緊就醫。

陳立修表示，流行性感冒病毒可能會引起細菌性肺炎、心肌炎、腦膜炎等造成流感重症，也會合併呼吸衰竭、敗血症、全身性細菌感染的情況，65歲以上高齡長輩若有慢性疾病、免疫疾病和高風險族群要特別小心，趕緊接種流感疫苗，也可考慮接種肺炎鏈球菌疫苗提升保護力，降低轉變成重症機率。

下周起，各級學校學生將結束寒假重返校園，陳立修建議學生應避免群聚，並做好呼吸道咳嗽禮節，出入公共場所最好配戴口罩、勤洗手注意手部衛生。如果身體出現不適，必須多留意觀察狀況，多補充水分和休息。