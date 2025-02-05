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日本旅遊怎麼避免得流感？ 林氏璧公開私人8項防疫小物

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為日本東京街頭戴口罩的民眾，與新聞無關。美聯社
圖為日本東京街頭戴口罩的民眾，與新聞無關。美聯社

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間不幸死於流感併發肺炎，享年48歲。國人瘋日本旅遊，憂海外感染流感難就醫。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專介紹他在日本的防疫小物。

林氏璧表示，他日前到北海道8天，在日本流感大流行之下，一路平安沒有任何呼吸道感染的跡象，看來全身而退了，沒有得到流感病毒。流感病毒的潛伏期約1至4天，平均為2天。所以到回來滿4天之後，就解除警報。

他公開隨身防疫小物，一、外科口罩：防飛沫傳染，二、酒精乾洗手：防接觸傳染，三、每天1瓶明治R1優酪乳，四、維生素C發泡錠1天1顆，五、噴的蜂膠，喉嚨怪怪時就噴一下，六、感冒症狀治療藥物，七、喉糖，因為喉嚨痛時可能會有舒緩作用，八、KIRIN iMUSE plasma乳酸菌的優酪乳

針對流感，林氏璧日前表示，絕對不能視為小感冒而輕忽，不但傳染力高，可以造成大流行，且有可能發生併發症，病毒可能會到肺部造成肺炎、到腦部造成腦炎，或到心臟造成心肌炎等重症。普通的感冒病毒是幾乎不會有併發症產生的。

林氏璧表示，流感病毒併發的肺炎有兩種，一種是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，偶爾在一些比較年輕的人也會見到，致死率會比較高。第二種是續發性的細菌性肺炎，因為流感而讓我們身體一些防衛機制被破壞後細菌趁機入侵，通常發生在得流感後約1周左右再有進一步惡化出現肺炎的症狀，這種比較可以用抗細菌的傳統抗生素有效治療。

至於流感的致死率，林氏璧說，約是千分之一，有些統計數據會更低一些；主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病，心血管疾病，慢性肺病肝病腎病，肥胖 BMI≧30，免疫力低下等）者，也是建議流感疫苗需要施打的對象。

林氏璧表示，台灣、日本這一次主要流行的是同一個病毒株：A型流感H1N1，今年的流感疫苗也是有猜中的。日本這一波流感大流行其實已經確認過了高峰。反而是台灣看往年幾乎都是在過年的人來人往之後會有一波流感流行，天氣也還是很冷，不要掉以輕心，特別是家中有風險比較高的家人者。

日本 流感病毒 肺炎

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